Korsan Taşımacılığa Sert Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korsan Taşımacılığa Sert Ceza

21.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TŞOF, trafik ceza artışlarının korsan taşımacılığı önleyeceğini ve esnafı koruyacağını belirtti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve trafik cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, korsan taşımacılığın önüne geçileceğine inandıklarını belirterek, "Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız." dedi.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu Kanun ile araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması halinde verilen cezalarda da artışa gidilecek.

Buna göre, ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira, araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca çalışma izni veya ruhsatı almadan yolcu taşımalarından dolayı işlem yapılan sürücülerin, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bunun tekrar ihlal edilmesi halinde ise idari para cezaları 2 kat olarak uygulanacak. Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için idari para cezalarının tamamının tahsil edilmesi şartı aranacak.

"Esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız."

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, başta korsan taşımacılığın önlenmesi ve buradaki cezaların artırılması olmak üzere söz konusu düzenlemeyi desteklediklerini söyledi. Yolcu taşımacılığı yapan esnafın, gerekli bedelleri ve vergileri ödeyerek çalıştığını vurgulayan Yiğiner, "Korsan taksicilik, önemli bir vergi kaybına yol açıyor. 'İleri teknoloji' diyorlar ancak bu ileri bir teknoloji değil, burada esnafın emeği ve ekmeği çalınıyor." diye konuştu.

Korsan taşımacılık yapan kişilerin yakalandığında uygulanan idari para cezalarına ilişkin bilgi veren Yiğiner, bu faaliyetlerde bulunan kişilerin ehliyetlerine de geçici süreliğine el konulduğunu hatırlattı. Kabul edilen kanun teklifiyle suç oranında cezai yaptırımın da olacağına dikkati çeken Yiğiner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suçun niteliğine göre, cezası da artırıldı bu durum caydırıcılık anlamında oldukça iyi. Aslında bizim gönlümüzden geçen, korsan taşımacılık yapan kişilerin ehliyetine el konulma süresinin, en az 6 ay olması yönünde. Herkes kendi işini yapmalı. Yasal olarak taşımacılık yapanlar, vergilerini ve gerekli bedelleri ödüyor. Ancak korsan taşımacılık yapanlar, bu tür ödemeleri yapmayarak çalışıyor. Düzenlemenin, bu durumun önüne geçeceğine inanıyoruz. Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, esnafımızın ekmeğine sahip çıkacağız."

"Korsan taksiler güvenli değil"

Yiğiner, taksici esnafının da müşteri memnuniyetine daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizerek, kendilerinin de bazı durumlarda öz eleştiri yaptığını ve farklı bahanelerle yolcu kabul etmemenin yanlış olduğunu anlattı.

Özellikle turistlerin yoğun bulunduğu veya hareketli bölgelerde bu tür problemlerin olduğunu dile getiren Yiğiner, bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Korsan taksilerin, vatandaşlar için güvenli olmadığına ayrıca kullanıcılar için de bir cezai yaptırımın bulunduğuna dikkati çeken Yiğiner, şunları kaydetti:

"Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişinin, arabasına biniyorsunuz. Biz kamu düzenini sağlamak ve esnafımızı korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer bir suç varsa, bunun karşılığında ceza da vardır. Dile getirmek istediğimiz başka bir konu da ceza puanları. Bazı esnaf arkadaşlarımız, özellikle ceza puanlarından dolayı mesleğini yapamıyor. Teknik aksaklıktan kaynaklanan bazı ceza puanları, şoföre yüklenebiliyor bunların düşürülmesi gerekiyor. Genel anlamda TBMM'de kabul edilen söz konusu kanun teklifini, hem suçluları caydırması, hem de kamu düzeninin sağlanması anlamında olumlu karşılıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Korsan Taşımacılığa Sert Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:45:37. #7.11#
SON DAKİKA: Korsan Taşımacılığa Sert Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.