Köse: Manisa milletvekilleri üzüm yıkımına seyirci kalıyor

Düşünce Rotası Derneği Genel başkanı Fatih Köse, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan üzüm fiyatlarının tarladaki gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, TMO tarafından 7 numara çekirdeksiz Sultani kuru üzüm fiyatının 85 TL olarak belirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. TMO'nun üreticiyi tüccarın insafına terk ettiğini savunan Köse, "Üreticinin mazot, gübre ve işçilik maliyetleri katlanarak artarken açıklanan bu 100 TL'lik komik fiyat, çiftçimize açıkça 'üretmeyin, toprağınızı terk edin' demektir. Manisa'nın geleceği karartılırken, halkın vekili olma iddiasındaki isimlerin sessiz kalması kabul edilemez. Manisa milletvekilleri, kentin en temel geçim kaynağı olan tarımın bitirilmesine çanak tutmakta ve bu yıkıma seyirci kalmaktadır" dedi.