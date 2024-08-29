KOSGEB Başkanı INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB Başkanı INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. INVAMED'in üretim süreçlerini inceleyen İbrahimcioğlu, sağlık teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan INVAMED hakkında detaylı bilgi aldı.

29.08.2024 13:49
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

KOSGEB'den yapılan açıklamaya göre, İbrahimcioğlu, sağlık teknolojileri alanında üretim yapan INVAMED'in süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

INVAMED'in Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Çotuk, ziyaret sırasında İbrahimcioğlu'na eşlik ederek, tesislerde üretilen cerrahi ürünler, damar içi tedavi cihazları, kan pıhtılaşmasını önleyici sistemler ve akıllı sağlık çözümleri gibi ileri teknolojiye sahip ürünler hakkında detaylı bilgi verdi.

Açıklamada, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasına yer verilen Çotuk, INVAMED'in sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunma misyonunu vurgulayarak, "INVAMED olarak, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikçi tıbbi çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz. Üretim kampüsümüzde ürettiğimiz cihazlar, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye'yi sağlık teknolojileri alanında küresel bir oyuncu yapmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu ise Türkiye'nin sağlık sektöründe teknolojiye dayalı büyüme stratejisine dikkati çekti.

İbrahimcioğlu, "Türkiye'nin sağlık sektörü, teknoloji ve yeniliğin itici gücüyle büyük bir dönüşüm yaşıyor. INVAMED gibi yenilikçi üreticilerimiz, bu dönüşümün öncüleridir. KOSGEB olarak, bu tür yatırımları destekleyerek ülkemizin küresel sağlık pazarında daha güçlü bir yer edinmesini sağlıyoruz. INVAMED kampüsünde gördüğüm üretim teknolojileri ve yenilikçi ürünler, Türkiye'nin bu alandaki iddiasını açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB Başkanı INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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