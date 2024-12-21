KOSGEB'den KOBİ'lere 250 Milyon Dolar Yeşil Dönüşüm Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB'den KOBİ'lere 250 Milyon Dolar Yeşil Dönüşüm Desteği

KOSGEB\'den KOBİ\'lere 250 Milyon Dolar Yeşil Dönüşüm Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında KOBİ'lere 250 milyon dolarlık destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Ayrıca 3 bin 456 proje başvurusu alındığı ve 761 işletmeye 2 milyar TL'den fazla ödeme yapıldığı belirtildi.

21.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı' kapsamında 250 milyon dolar destek ödemesinin küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) aktarıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 'KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı' kapsamında 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lerimize aktarıyoruz. 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi' ve 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi' proje teklif çağrılarında 3 bin 456 proje başvurusu aldık; bugüne kadar 761 işletmemize 2 milyar TL'den fazla ödeme yaptık. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den KOBİ'lere 250 Milyon Dolar Yeşil Dönüşüm Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOSGEB'den KOBİ'lere 250 Milyon Dolar Yeşil Dönüşüm Desteği - Son Dakika
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