KOSGEB Destekleri Artıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklenen işletme sayısının bu yıl sonunda 52 bine ulaşması, gelecek yıl da 53 bini bulması bekleniyor.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre sanayinin, üretim ve yatırımların desteklenerek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler'in (KOBİ) geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ülkedeki KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için farklı alanlarda destekler veriliyor.

KOBİ'lerin hızlı büyümesi, dijital dönüşümü ve kapasite geliştirmelerine yönelik desteklerle "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda KOSGEB tarafında geçen yıl 32 bin 401 KOBİ desteklenirken bu yıl sonunda sayının 52 bine çıkması öngörülüyor. Desteklenecek KOBİ sayısının gelecek yıl 53 bine, 2027'de 54 bine ve 2028'de 55 bine yükselmesi planlanıyor.

KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine destek

KOSGEB'in gelecek yıl 156 işletmenin dijital dönüşümü için yatırım giderlerini desteklemesi bekleniyor. Bu destekten 2027'de 172, 2028'de 189 işletmenin yararlanması amaçlanıyor.

Başkanlıktan girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının 2026'da 55 bine, 2027'de 57 bin 500'e ve 2028'de 60 bine ulaşması hedefleniyor. Bu yıl sonuna kadar söz konusu belgeyi 52 bin 500 kadının alması öngörülüyor.

Söz konusu belgeyi almaya hak kazanan kişi sayısının toplamda yıl sonuna kadar 115 bin, gelecek yıl 116 bin, 2027'de 118 bin ve 2028'de 120 bin olması bekleniyor.

Başkanlıkça desteklenen girişimci kadın sayısının 2025 yıl sonu itibarıyla ve 2026'da 8 bin 500'er, 2027'de 8 bin 750 ve 2028'de 9 bin olması hedefi konuldu.

Kadınlara sağlanan desteklerin girişimcilik destekleri içindeki payının gelecek yıl yüzde 27, 2027 ve 2028'de yüzde 27,5 olması öngörülüyor.

Yeşil dönüşüm için 2 binden fazla KOBİ'ye destek verilecek

Sağlanan desteklerle KOBİ'lerin ihracat içindeki payının da yükseltilmesi amaçlanıyor. Gelecek yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payının yüzde 36, 2027'de yüzde 38 ve 2028'de yüzde 39 olması hedefleniyor.

Bütçe teklifine imalat sanayisi alanındaki faaliyetlerin artırılması için de hedefler konuldu. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisinin payının 2026'da yüzde 75, 2027'de yüzde 76 ve 2028'de yüzde 78 olması öngörülüyor.

KOSGEB tarafından kapasite geliştirme desteği sağlanan işletme sayısının gelecek yıl 2 bin 250, 2027'de 2 bin 300 ve 2028'de 2 bin 350 olması planlanıyor.

Ülkede yerli ürünlerin desteklenmesi için de çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda KOSGEB tarafında yerli üretime destek sağlanan ürün sayısının 2026'da 15 olması, yeşil dönüşüm konusunda desteklenecek işletme sayısının da 2 bin 46'ya ulaşması amaçlanıyor.