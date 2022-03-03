Köşk'te koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Köşk'te koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı

03.03.2022 11:36
Köşk'te koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı

Aydın'ın küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı Köşk ilçesinde, koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı.

Aydın'ın küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı Köşk ilçesinde, koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı.

Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü, 2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesine dayanılarak hazırlanan uygulama tebliğine göre hazırlanan koyun keçi desteklemelerini askıya çıkardı. İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat eden ve desteklemeye hak kazanan yetiştiricilere ait koyun ve keçi desteklemesi hakediş askı listeleri, 11 Mart'a kadar Köşk İlçe Tarım Müdürlüğünde ve mahalle muhtarlıklarında askıda kalacak. Askıdaki listelere göre Köşk'te, damızlık koyun ve keçi birliğine üye olan toplam 20 yetiştiriciye bin 177 koyun ve 92 keçi için yaklaşık 38 bin TL destekleme ödeneceği öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek

Hisarcık, Tarım, Aydın, Köşk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köşk'te koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Tezgahların yeni favorisi kolyoz! Kilosu 15 liradan alıcı buluyor
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:54 Onlara göre de ölümü hak etmişti! Oğlunu öldüren gelinden şikayetçi olmadılar
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Köşk'te koyun ve keçi desteklemeleri askıya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement