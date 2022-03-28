Köyceğiz'de alabalık ve çilek üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alabalık ve çilek üreticilerine ziyaret gerçekleştirilerek, incelemelerde bulunuldu.

Köyceğiz'in Karaçam Mahallesinde mevcut alabalık tesis ve yetiştiricileri, Pınar ve Beyobası Mahallelerinde çilek üreticileri Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Müdürü Eşref Arslan tarafından ziyaret edildi. Ziyaret esnasında incelemelerde bulunan protokol, üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyip istişare de bulundular.

İlçe Müdürü Eşref Arslan, "2022 yılı FAO tarafından "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı" ilan edildi. Köyceğiz ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan alabalık üreticilerimizi tesislerinde ziyaret ederek sorunları ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunduk. Ayıca çilek üreticilerimizi de ziyaret ettik. Üreticilerimize çalışmalarında başarılar dileriz. Kurum olarak desteklerimiz devam edecek" dedi. - MUĞLA