Kozan'da Kadınlar Yöresel Ürün Üretimi Öğreniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan'da Kadınlar Yöresel Ürün Üretimi Öğreniyor

Kozan\'da Kadınlar Yöresel Ürün Üretimi Öğreniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde başlatılan proje ile 21 ev hanımı, yöresel gıda ürünleri üretimi, paketleme ve dijital tanıtım konularında eğitim alıyor. Proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor.

27.02.2025 09:41  Güncelleme: 09:47
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Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından "Yo"resel U"ru"nler U"retim, Paketleme ve Dijital Tanıtım Ato"lyeleri" projesiyle kadınlar yöresel lezetteleri yapmayı öğrendi.

Kozan Belediye Bas¸kanı Mustafa Atlı'nın o"ncu"lu"gˆu"nde, ilc¸e ekonomisine katkı sagˆlamak amacıyla uygulamaya gec¸en projede 21 ev hanımı kursiyer, bo"lgenin yo"resel u"ru"nlerini ekonomiye kazandırmak ic¸in kursa katıldı.

Kozan Belediye Bas¸kan Yardımcısı Alev Atas¸, "Amacımız, ilc¸emizin sahip oldugˆu yo"resel gıda u"ru"nleri potansiyelini degˆerlendirerek, kadın ve genc¸lerin ulusal standartlara uygun kaliteli u"ru"nler u"retmesi, paketlemesi ve satıs¸ı yoluyla gec¸im kaynaklarının iyiles¸tirilmesi ve du"zenli gelir elde etmelerine katkı sagˆlamaktır. Bas¸kanımızla birlikte 2024 yılı Temmuz ayında proje so"zles¸memizi imzalayarak faaliyetlerimize bas¸ladık. 2025 yılı Mart ayında tamamlanması planlanan proje kapsamında 'Yo"resel Gıda U"ru"nleri Yapımı' kursu ac¸ıldı. Kadınlarımız yo"reye o"zgu" lezzetleri yapma becerisi kazandı. Biz de onların u"retimlerine ve ekonomiye katkı sunmalarına tam destek veriyoruz" dedi.

Kurs egˆitmeni Nihal Toklucaogˆlu, "Kadınlarımız kursa katılarak aile ekonomilerine katkı sunuyor. Projede marmelat, rec¸el yapımı, sebze turşusu yapımı, mantı, eris¸te yapımı öğretildi" diye konus¸tu. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'da Kadınlar Yöresel Ürün Üretimi Öğreniyor - Son Dakika

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