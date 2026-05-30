Kozan'da Kelle Paça Geleneği canlanıyor

30.05.2026 09:51
Kozan'da kadınlar, Kurban Bayramı'nda kelle paça yaparak hem kültürü yaşatıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesen vatandaşlar kelle paça hazırlığı için ocak başına geçti. Adana'nın Kozan ilçesindeki kadınlar ise köylerde yıllardır sürdürülen kelle ütme geleneğini kent merkezinde ekonomiye dönüştürerek hem kendi kurbanlarının kelle paçalarını hazırladı, hem de sipariş alarak aile bütçesine katkı sundu.

İlçeye özgü geleneksel yöntemlerle hazırlanan kelle paçalar için kadınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ateş başında mesai yaptı. Kurbanlıkların kelle ve ayaklarını ütüp temizleyen kadınlar, yaklaşık 12 saat süren zahmetli çalışmanın ardından ürünleri tüketime hazır hale getirdi. Bayram boyunca 700 liraya kelle ve ayak ütüp yoğun mesai yapan kadınlar, hem geleneksel lezzeti yaşattı hem de emekleriyle aile ekonomilerine katkı sağladı.

"Bu bizim bayram kültürümüz"

Kurbanın hiçbir bölümünün israf edilmemesi gerektiğini belirten Gülizar Dinler, yıllardır süren kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Dinler, "Hem kendi paçalarımızı hem de komşuların paçalarını hazırlıyoruz. Bu bizim bayram kültürümüz. Genç gelinlere yardım ediyoruz çünkü yeni nesil bu işleri çok bilmiyor. Bu sene 300 kelle hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun püf noktası tüylerin tamamen arındırılması ve doğru şekilde ütülmesi. Bir tarafı yanıp diğer tarafı çiğ kalırsa olmaz. Bölgede bunu genelde anneler, yaşlı kadınlar yapar. Kurbanın hiçbir uzvunu atmamamız lazım. Kelle paça hazırlığını 700 liraya yapıyoruz" dedi.

"Bu ürün şifa deposu"

Kelle paça çorbasının şifa deposu olduğunu ifade ederek, "Kelle ütümü yapıyoruz. Sabah 05.30'da başlayan mesai gece geç saatlere kadar sürüyor. Özellikle kış aylarında çok tüketiliyor. Şifa deposu olarak görüldüğü için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

