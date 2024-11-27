Kozan\'da Narenciye İşçilerine Sıcak Çorba İkramı

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklıklarının gündüz 13, gece 2 dereceye düşmesinin ardından belediye narenciye işçilerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Kozan'da da etkili olunca Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, narenciye işçilerini unutmadı. Atlı işçilere mesai öncesi çorba ikramında bulundu. Hava sıcaklığının gündüz 13, gece 2 dereceye kadar düştüğü Kozan'da işçiler mesaiye sıcak çorba ile başladı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, narenciye üretiminin bölge ekonomisi için kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, mevsimlik işçilerin zorlu çalışma şartlarında yanlarında olduklarını ifade etti.

Ataş "Bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden biri olan narenciye, hem ülkemiz hem de Kozan için önemli bir gelir kaynağıdır. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve zorlu şartlarda çalışan mevsimlik işçilerimize teşekkür etmek ve soğuk günlerde içlerini ısıtmak amacıyla sıcak çorba ikramında bulunduk. Bu çorba ikramlarımız, Şevkiye Mahallesi çevre yolundaki Savruk Suyu Mevkii ve Asri Mezarlık yakınındaki petrol civarındaki çorba noktalarımızda gerçekleştirilmektedir. Bizim için bu, yalnızca bir çorba ikramı değil. işçilerimize olan minnettarlığımızın bir göstergesi ve onların bu zorlu çalışma şartlarında yalnız olmadıklarını hissettirme çabasıdır

" dedi. - ADANA