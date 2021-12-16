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Kozuva: "Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz" - Son Dakika

Kozuva: "Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz"

16.12.2021 10:18
Kozuva: "Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy ve bölgenin idari ve mülki amirleri ile sivil toplum kurum ve kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlarla yaptığı görüşmelerde birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy ve bölgenin idari ve mülki amirleri ile sivil toplum kurum ve kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlarla yaptığı görüşmelerde birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Kozuva yaptığı açıklamada, Aralık ayının ilk yarısında gerçekleşen görüşmeler için birlik ruhuna dikkat çekerek, "Biz Türkiye'yiz. Aşamayacağımız, çözemeyeceğimiz, geçmişten günümüze üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok! Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz. Bunun için bir araya gelmek hep birlikte el ele vermek, kenetlenmek yeterlidir. Zaten bugün bir araya gelmeyeceksek ne zaman geleceğiz? Ülkemin her türlü zoru aşacağına ve başaracağına inancımız tamdır" dedi.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok"

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Kapaklı OSB'deki gündemlerin değerlendirilmesine de atıfta bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yapılan toplantıların bölge ve ticari kazançlar için hayırlı sonuçlar getirmesini ve gerçekleştirilmesini diledi. Yine Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa As ile daha sonra da Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Şahin ve Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Fikret Tanyeri ile görüştü. Kozuva'yı makamında ziyaret edenler arasında AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik ve Teşkilat Başkanı Emre İldiz vardı. Bir başka ziyaret ise Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Sevim tarafından gerçekleştirildi. Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette bölge adına yapılabilecek faaliyetler, sorun ve öneriler hakkında istişarelerde bulunulan bir görüşme gerçekleştirildi. Kozuva bu ziyaret dolayısıyla da Çerkezköy Kaymakamı Duru'ya, "Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Süleyman Kozuva, Trakya ABİGEM Yönetim Kurulu Toplantısına da katılım sağladı. Güncel çalışmalar hakkında, Trakya'ya katkıda bulunacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantı, Dijital Trakya Projesine dair fikir alışverişlerinin ve diğer gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından sonlandırıldı. Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada bu süreç içerisinde yapılan görüşmeler ve toplantılara atıfta bulunarak, "Biz Türkiye'yiz. Aşamayacağımız, çözemeyeceğimiz, geçmişten günümüze üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok! Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz. Bunun için bir araya gelmek hep birlikte el ele vermek, kenetlenmek yeterlidir. Zaten bugün bir araya gelmeyeceksek ne zaman geleceğiz? Ülkemin her türlü zoru aşacağına ve başaracağına inancımız tamdır" dedi. - TEKİRDAĞ

Kozuva: Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz

Hizb-i İslami Partisi, Süleyman Kozuva, Çerkezköy, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kozuva: 'Ortak değerlerimiz en büyük hazinemiz' - Son Dakika Ekonomi


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