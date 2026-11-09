Kral Philippe, De Wever'in istifasını kabul etmedi, bütçe görüşmeleri yeniden başladı - Son Dakika
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Kral Philippe, De Wever'in istifasını kabul etmedi, bütçe görüşmeleri yeniden başladı

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İstifası Kral Philippe tarafından kabul edilmeyen Belçika Başbakanı Bart de Wever, bütçe anlaşmazlığında koalisyon ortaklarıyla görüşmelere döndü. De Wever, başbakan yardımcılarıyla bugün ve yarın görüşecek; 16 Kasım'da Kral'a ilerlemeyi aktaracak.

Belçika'da bütçe anlaşmazlığı nedeniyle sunduğu istifası Kral Philippe tarafından kabul edilmeyen Başbakan Bart de Wever, koalisyon ortaklarıyla görüşmelere yeniden başladı.

Le Soir gazetesinin haberine göre, de Wever, cuma günü Kral Philippe ile yaptığı görüşmenin ardından bütçe müzakerelerini yeniden başlatmak üzere başbakan yardımcılarıyla ikili görüşmelere geçiyor.

Bugün ve yarın yapılması öngörülen görüşmelerde, başbakan yardımcılarına birer kişi daha eşlik edecek.

Görüşmelerde, koalisyon ortaklarının bütçe tedbirleri ve vergi politikalarına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilerek ortak bir bütçe anlaşması sağlanması hedefleniyor.

Kasım ayı başında Belçika'da koalisyonu oluşturan 5 partinin arasında yürütülen bütçe müzakereleri, vergilerin ne kadar artırılacağı ve bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında ne ölçüde kesintiye gidileceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

De Wever, 2 Kasım'da istifasını Kral Philippe'e sunmuştu. Kral, koalisyonu oluşturan beş partinin liderleriyle görüşmüştü.

Belçika Kralı Philippe, Başbakan de Wever'in istifasını kabul etmemiş, bütçe müzakerelerinin sürdürülmesini istemişti.

Belçika Başbakanı de Wever, 16 Kasım'da Kral Philippe'e görüşmelerde kaydedilen ilerleme hakkında bilgi verecek.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiBelçikaDünyaSon Dakika

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