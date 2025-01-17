Kral Şakir İzmir'de Çocuklarla Buluşuyor

Ekonomi

TV+, 18 ve 19 Ocak'ta Kral Şakir'i İzmirli çocuklarla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV+'ın ana sponsorluğunda, İstinyePark İzmir'in ev sahipliğinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek etkinlik, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

18 Ocak'ta gerçekleşecek etkinliğe, Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu da katılacak. İzmirli çocuklar Kral Şakir'in hikayesini Varol Yaşaroğlu'ndan dinlerken, kitaplarını imzalatma fırsatı da bulacak.

Hafta sonu boyunca devam edecek etkinliklerde, çocuklar Batwheels Çizgi Film izletisinden boyama atölyesine, Süper 1 Takım çizgi film izletisinden, Süper 1 takım oyunlarına, dans etkinliklerine kadar birçok heyecan verici aktivitenin keyfini çıkaracak.

İstinyePark İzmir'de gerçekleşecek etkinlik 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar günleri saat 13.00'te başlayıp 19.00'a kadar devam edecek. Etkinliklerin tamamının ücretsiz olduğu programa 6-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.