Kredi Hacmi 150 Milyar Lira Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Hacmi 150 Milyar Lira Arttı

Bankacılık sektöründe kredi hacmi 14.926 trilyon liraya çıkarak 150 milyar lira arttı.

03.10.2024 15:17
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 27 Eylül haftasında 150 milyar 891 milyon lira artarak 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 27 Eylül itibarıyla 150 milyar 891 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liradan 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 210 milyar 302 milyon lira artarak 17 trilyon 940 milyar 473 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 829,2 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 27 Eylül itibarıyla 20 milyar 656 milyon lira artışla 1 trilyon 829 milyar 187 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 465 milyar 294 milyon lirası konut, 78 milyar 925 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 284 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 846 milyon lira artarak 1 trilyon 918 milyar 254 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 624 milyar 364 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 560 milyar 715 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 63 milyar 649 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 378 milyon lira artışla 260 milyar 899 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 195 milyar 76 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 16 milyar 899 milyon lira yükselerek 3 trilyon 189 milyar 791 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 22 milyar 188 milyon liralık azalışla 1 trilyon 511 milyar 744,1 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,4'üne geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Hacmi 150 Milyar Lira Arttı - Son Dakika

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