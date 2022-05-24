Kredilerde 'Donuk Alacak' Eşiği 100 TL'den 2 Bin 500 TL'ye Çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ihtiyari olarak kredilerde bir borcun temerrüdü nedeniyle 'donuk alacak' sınıfına dahil edilmesine ilişkin eşiği 100 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltti.

BDDK'nın kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; bir borçludan olan 2 bin 500 TL ve altındaki toplam alacak tutarının 'donuk alacak' olarak sınıflandırılması, bankanın ihtiyarında olacak. Bu eşik, daha önce 100 TL olarak uygulanıyordu. Tüketici kredileri bakımından bu eşik tutarı 500 TL olarak uygulanacak. Ancak bu tutarın borçlu müşterinin söz konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki ortaklık payları hariç, bilanço içi borçları toplamının yüzde 1'ini geçmemesi gerekiyor.

Söz konusu tutarlar, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak.

DONUK ALACAK DÜZENLEMESİ 2017 YILINDA YAPILDI

Banka açısından ödenme ihtimali düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar için 'donuk' tabiri kullanılıyor. Verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık gecikme olması, kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden oluyor. 2017 yılında yapılan düzenlemeyle tüketici kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı.

Ödemenin takip edildiği aşamalardan üçüncüsüne gelindiğinde kredi, 'donuk' olarak nitelendiriliyor. Bu aşamadan sonra bankanın, söz konusu kredinin yüzde 20'si kadar olan tutarı ayırması gerekiyor. Sonraki aşamada yüzde 50'sini, beşinci ve son aşamada ise yüzde 100'ünü ayırması gerekiyor. Böylece banka, batma ihtimali olan krediye karşı tedbir almış oluyor.