'Kredili konut satışları yüzde 63,5 arttı'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriye göre, 2022'nin haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artışla 150 bin 509 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Konut edinme destek paketlerinin kredili konut satışları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirten KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen kredili konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artışla 170 bin 317 oldu" dedi.

Haziran ayında bu yıl yüzde 31,4'lük artış olması, sektörün canlılığını hala koruduğunu, Konut Destek Paketleri'nin etkisinin hala devam ettiğini ve yüksek enflasyon döneminde parayı mala bağlama eğiliminin konut satışlarını kuvvetli tutmaya devam ettiğini söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Bu etkinin temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesinin satışları güçlendireceğini tahmin ediyoruz" dedi.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

"Konut edinme destek paketlerinin kredili konut satışları üzerindeki etkisi de devam ediyor" diyen Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610'e ulaştı. Mayıs ayında bu rakam 29 bin 335 idi. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen kredili konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artışla 170 bin 317 oldu. Detaylara baktığımızda ipotekli satışların toplam içerisindeki payı yüzde 27.0 oldu. Bu son dönemin en yüksek rakamı ve konut kredisi kullanımındaki artışı teyit ediyor. Bu rakamlardan anlıyoruz ki vatandaş, konuta erişimini kolaylaştıran uygulamaları bir fırsat olarak görüyor ve zaman kaybetmeden değerlendiriyor. Böylece halkımız barınma ihtiyacını karşılarken yüksek enflasyon döneminde birikimlerini koruyacak güvenli bir yatırım yapmış oluyor. KONUTDER olarak beklentimiz, Konut edinmeye yönelik destek paketleri benzeri uygulamalarla vatandaşın konuta erişiminin kolaylaştırılmasının sağlanmasıdır."

BİRİNCİ ELDE İLK KONUT KREDİ DESTEK PAKETİ KONUT EDİNİMİNİ ARTIRDI

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Elmas, "Türkiye genelinde birinci el konut satış sayısı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 44 bin 732 oldu. Birinci el satışların toplam içerisindeki payı ise yüzde 29.7 ile son dönemin en yüksek düzeyinde. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti. Birinci el konut satışlarının, toplam konut satışlarının içindeki payı geçen aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi. Böylece birinci el konut satışlarının (üretimden satışlar) toplam konut satışları içindeki payı bir ayda kendi içinde yüzde 10 yükselmiş oldu. Bu sonuca bakarak da hem üretim desteği hem de ilk konutunu alacaklara yönelik konut edinme destek paketlerinin özellikle İlk Evim Konut Finansman Paketi'nin etkisinin haziranda da artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. BDDK'nın aldığı tedbirlerle de önümüzdeki dönemde üretimden gelen satış payının artacağını ön görmekteyiz" açıklamasında bulundu.

YABANCIYA SATIŞIN PAYI 5,7'YE YÜKSELDİ

Yabancılara konut satışına ilişkin bilgiler de veren Elmas, "Yabancılara yapılan konut satışları Haziran 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu satışlarda Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmiş olmasının etkisi büyük oldu. Yine Rusya – Ukrayna savaşı sonrası Rus vatandaşlarının konut talebindeki artışı haziran ayında yabancı satışını 8.630 rakamına çıkararak ülkeye nette yaklaşık 1.5 milyar dolarlık döviz girdisi sağladı" dedi.