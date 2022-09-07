Kriptoda yeni trend "akıllı copytrading" - Son Dakika
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Kriptoda yeni trend "akıllı copytrading"

07.09.2022 12:08
Kriptoda yeni trend "akıllı copytrading"

Kripto para birimleri 2022'nin başından bu yana büyük bir kripto kışı yaşadı.

Kripto para birimleri 2022'nin başından bu yana büyük bir kripto kışı yaşadı. CoinMarketCap verileri Bitcoin'in 12 yıllık tarihinde en kötü 6 aylık performansı gösterdiğini kaydederken, yatırımcılar ayı piyasası sırasında riskleri azaltmak için kripto vadeli işlemlerine yöneldi. Yeni duyurulan bir uygulama, vadeli işlemleri yeni başlayanlar ve bireysel yatırımcılar için de erişilebilir kılıyor.

Kripto para birimleri küresel ekonomik gelişmelerden ve artan enflasyondan kaynaklanan yatırımcı güveni düşüşü sebebiyle 2022'nin ilk yarısını kayıplarla tamamladı. Kripto para birimlerinin ilk örneği olan Bitcoin dahi CoinMarketCap verilerine göre yılın ilk yarısında %60'ın üzerinde değer kaybederek 12 yıllık tarihindeki en kötü 6 aylık performansını gösterdi. Bireysel yatırımcılar olumsuz piyasa koşullarında risklerden korunmak için kripto vadeli işlem ticaretine yöneldi. Dünyanın en büyük finansal türev borsası CME verilerine göre kripto vadeli işlemleri ayı piyasası döneminde rekor aktivite gördü. Olumsuz fiyat eğilimlerini sınırlamaya izin veren ve varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan ek tasarruf elde etmeyi öngören vadeli işlem ticareti popülerlik kazansa da spot piyasadan daha karmaşık görüldüğü ve kazanç olasılığını azalttığı için yeni başlayanlar bu işlemler konusunda çekimser davrandı. Bu probleme bir çözüm getirmek isteyen küresel kripto para borsası CoinW, "akıllı copytrading" adını verdiği yeni özelliğini duyurdu.

Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşan CoinW İş Direktörü Sonia Shaw, "Akıllı copytrading temelde yeni başlayan yatırımcılarının, piyasadaki kripto gurularının alım satım işlemlerini takip etmelerine ve kopyalamalarına yarıyor. Yeni başlayanlar, copytrading tasarruf oranı, toplam kar, takip edilen emir sayısı ve işlem gören token birimleri gibi ayrıntıları takip edebiliyor. CoinW olarak geliştirdiğimiz bu model, vadeli alım satım piyasasındaki profesyonel yatırımcılarla yolun başındakiler arasında bir köprü oluşturuyor" dedi.

"ENDÜSTRİ ÇAPINDA BİR YENİLİK"

Rakip borsalarla kıyaslandığında CoinW akıllı copytrading özelliğinin sürekli vadeli işlemlerde daha çok performans, daha güçlü risk kontrol sistemi ve daha fazla token alım satımı olanağı sunduğuna dikkat çeken Sonia Shaw, "CoinW olarak en büyük önceliğimiz ürünlerimizdeki inovatif yaklaşım ve kullanıcı deneyimiyle sektöre öncülük etmek. Vadeli işlemler için akıllı copytrading özelliği, endüstri çapında bir yeniliğe karşılık geliyor. CoinW olarak daha önce Bitcoin işlemlerinde 0 komisyon uygulayarak bu alanda dünyanın ilk platformu olmuş ve sektörde bir ilke daha imza atmıştık. 2017'den bu yana iki kez boğa ve ayı piyasası değişimi yaşayan platformumuz, yatırımcı odaklı yaklaşımıyla likiditesini korumayı başarıyor. Copytrading özelliğinin daha çok yatırımcıya ulaşması için kısa bir süreliğine 500 dolarlık zarar sübvansiyonu garantisi de sunuyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE PAZARINA RESMEN GİRDİ

Dünya genelinde 120 ülke ve bölgeden kripto para yatırımcısı tarafından tercih edilen ve 5 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren CoinW, Vietnam, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında olduğu 13 ülkedeki yerelleştirilmiş bölge ofislerine bir yenisi Türkiye'de ekledi. Kanada, Litvanya, ABD, Singapur, Abu Dhabi gibi ülke ve bölgelerde finansal lisanslara sahip olduklarını ve yükümlü kuruluşlar arasında sayıldıklarını hatırlatan Sonia Shaw, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü niteliği taşıyor. Ürün ve hizmetlerimizi Türkiye'deki kripto topluluğuna ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Küresel pazarı sürekli takip ederek "akıllı copytrading" gibi endüstride standartları belirleyen ürün ve hizmetler geliştirmeye, Türkiye'deki kripto topluluğunun gücüyle kapsayıcı finans kavramını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kriptoda yeni trend 'akıllı copytrading' - Son Dakika

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