Kripto Paralar Altının Alternatifi Olamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kripto Paralar Altının Alternatifi Olamaz

Kripto Paralar Altının Alternatifi Olamaz

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, kripto paraların altının yerini alamayacağını ve bir yatırım aracı olmadığını belirtti.

13.08.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Kripto paralar hiçbir zaman altının alternatifi olamaz. Aslında kripto para diyoruz ama bunlar para da değil; bilgisayar yazılımı" dedi.

Kripto para konusunu değerlendiren Salih Özman, kripto paraların hiçbir zaman altının yerini alamayacağını söyledi. Özman, "Kripto paralar hiçbir zaman altının alternatifi olamaz. Aslında kripto para diyoruz ama bunlar para da değil; bilgisayar yazılımı. Yani su üstüne yazılmış bir yazının ortada kalmayacağı gibi, kripto paralar da nihayete kadar değerli kalamaz. Bunların ne zaman çökeceği, ne zaman biteceği de belli olmaz. Arkasında devlet gücünün olmadığı hiçbir varlık, dünya üzerinde sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Bunlar bir yazılım; suyun üzerine yazı yazmak gibidir. Bugün değerlenir, yarın değeri ortada kalmaz. Dünyada para bolluğu var ve bu parayı kolay kazanan bir kesim mevcut. Bunlar, üretim yapmadan bir para bolluğu oluşturuyorlar. İşte böyle sanal varlıklara yatırım yapıyorlar. Amerika'daki Mortgage krizini hatırlarsanız, nasıl ki Mortgage senetleri çöktü, inşallah bunlar da bu şekilde patlayarak bir krize sebep olmaz. Para kazandırabilir ama bir yatırım aracı olduğu kanısında değilim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kripto Para, Ekonomi, samsun, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto Paralar Altının Alternatifi Olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 12:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto Paralar Altının Alternatifi Olamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement