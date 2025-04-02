Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde

Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çapta yeni gümrük tarifeleri getireceğini açıklaması, piyasaları hareketlendirdi. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ons altın, bugün 3 bin 130 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yakın seyretti.

02.04.2025 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ticaret savaşlarının giderek kızışması yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Artan taleple birlikte altın fiyatları ardı ardına rekor kırıyor.

TARİFELERDE İLK AŞAMA BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Ancak ABD'de Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, gümrük vergilerinin tüm ülkeler için geçerli olacağını söyledi. Otomobilde ek gümrük vergileri ise perşembe günü uygulamaya girecek. Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin hızlı bir şekilde uygulamaya alınacağı belirtildi. Trump, gümrük vergilerinin birçok ülkeyi etkileyeceğini ima ederek ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

FAİZ BEKLENTİSİ DE ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Ticaret savaşlarının yanı sıra Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına kilitlendi. İstihdam verilerinden Fed'in para politikasına dair etkileri izlenecek.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, bugün 3 bin 130 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yakın seyretti. Altının ons fiyatı bu yıl yüzde 20'ye yakın artışla 3 bin 150 dolara kadar yükselmişti. Gram altın, 3 bin 803 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 6 bin 215 liradan alıcı buldu.

Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    piyasa çalkalanıyor mazota 3 tl zam gelecekmiş halımız harap 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
Arda Güler’e müjde 180 dakikada çuval çuval para kazanacak Arda Güler'e müjde! 180 dakikada çuval çuval para kazanacak
Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım
Avukatı, ’Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı’ savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı Avukatı, 'Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı' savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı
Messi’ye büyük şok Koruması MLS ve CONCACAF’tan men edildi Messi'ye büyük şok! Koruması MLS ve CONCACAF'tan men edildi
Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende
Bakan Uraloğlu’ndan Trabzon’a yeni havalimanı müjdesi Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu

07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
07:05 Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
15:39 Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
15:23 Bakan Uraloğlu’ndan Trabzon’a yeni havalimanı müjdesi Bakan Uraloğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi
15:00 Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende
14:45 Messi’ye büyük şok Koruması MLS ve CONCACAF’tan men edildi Messi'ye büyük şok! Koruması MLS ve CONCACAF'tan men edildi
14:43 Avukatı, ’Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı’ savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı Avukatı, 'Cumhurbaşkanımızın yemeğine katıldı' savunması yaptı, protestocu genç serbest bırakıldı
14:35 Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım
14:34 Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
14:24 Arda Güler’e müjde 180 dakikada çuval çuval para kazanacak Arda Güler'e müjde! 180 dakikada çuval çuval para kazanacak
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 09:41:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement