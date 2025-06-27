Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
27.06.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail-İran ateşkesi, ABD'nin ticaret anlaşmaları ve beklentilerin üzerindeki çekirdek PCE verisi sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın 3.255 dolarla son 1 ayın, gram altın ise 4.175 TL ile son 2,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. FED'in faiz indirimi beklentisi zayıflarken, onsta haftalık düşüş yüzde 3'ü aştı.

Altın fiyatlarında haftanın sonuna doğru düşüş hız kazandı. Jeopolitik gerilimin azalması, ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama, piyasada satış baskısını artırdı.

ALTINA OLAN TALEP AZALDI

İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin ve ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmalarında ilerleme sağlamasının, piyasada risk iştahını artırmasıyla güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı.

KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Düşüşü hızlandıran bir diğer faktör ise ABD'nin mayıs ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi oldu. FED'in faiz politikası açısından yakından izlediği veri, aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, FED'in faiz indirimi ihtimalini zayıflattı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte:

  • Ons altın, 3.255 dolara gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
  • Gram altın, 4.175 TL'ye düşerek son 2,5 haftanın dip seviyesini test etti.
  • Haftalık bazda ons altındaki toplam değer kaybı %3'ü aştı.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Analistler, altın fiyatlarının kısa vadede veri odaklı hareket etmeye devam edeceğini ve özellikle FED'in temmuz ayındaki toplantısının yön belirleyici olacağını belirtiyor.

Ons Altın, Ekonomi, İsrail, Güncel, Finans, İran, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bingöl 0112:
    Aman parası olan düşünsün. Düşmüş yükselmiş biz kendimize dert etmiyok. Var olanla zor geçiniyoruz buna da şükür. 14 1 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    GÖÇMENLER ALTİNİ COK SEVER AMA YANLİS ATA OYNADILAR 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
Güney Afrika’da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
00:19
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
00:12
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
00:04
Beylikdüzü’nde metruk villada erkek cesedi bulundu
Beylikdüzü'nde metruk villada erkek cesedi bulundu
00:01
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 18:34:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.