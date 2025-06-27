Altın fiyatlarında haftanın sonuna doğru düşüş hız kazandı. Jeopolitik gerilimin azalması, ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama, piyasada satış baskısını artırdı.
İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin ve ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmalarında ilerleme sağlamasının, piyasada risk iştahını artırmasıyla güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı.
Düşüşü hızlandıran bir diğer faktör ise ABD'nin mayıs ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi oldu. FED'in faiz politikası açısından yakından izlediği veri, aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, FED'in faiz indirimi ihtimalini zayıflattı.
Analistler, altın fiyatlarının kısa vadede veri odaklı hareket etmeye devam edeceğini ve özellikle FED'in temmuz ayındaki toplantısının yön belirleyici olacağını belirtiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı - Son Dakika
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