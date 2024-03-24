Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak

Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak

Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapındaki belirsizlikler ve rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma kararı aldı. İşten çıkarmalar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve yaklaşık 400 çalışanı etkileyecek.

24.03.2024 12:08
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Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü ifade edildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR 31 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sıkı organizasyonel incelemelerin ardından ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünün yaklaşık yüzde 2 azaltılmasının onaylandığı belirtilen açıklamada, işten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

"KAYNAKLAR DAHA İYİ AYARLANACAK"

Açıklamada, bu eylemlerin rekabet avantajı için gereken kritik becerileri koruyacağı ve kaynakları daha iyi ayarlayacağı vurgulandı.

400 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

ABD basınında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 400 çalışanı kapsadığı aktarıldı.

Hollanda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak - Son Dakika

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