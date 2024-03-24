Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü ifade edildi.
Sıkı organizasyonel incelemelerin ardından ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünün yaklaşık yüzde 2 azaltılmasının onaylandığı belirtilen açıklamada, işten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, bu eylemlerin rekabet avantajı için gereken kritik becerileri koruyacağı ve kaynakları daha iyi ayarlayacağı vurgulandı.
ABD basınında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 400 çalışanı kapsadığı aktarıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak - Son Dakika
Çorum'da arıcılık sektörüne yönelik makine imalatı yapan firma ile Almanya ve İsviçre'den arıcıların tasarladığı, inovasyon ödüllü 'Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi' yurt dışına da satılıyor. Makine, çerçevelerin temizlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, petekteki bal mumunun geri dönüşümünü de sağlıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Merkez Bankasının politika faizini artırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak, faiz artışının rezerv satışı ve enflasyonun kontrol edilememesi gibi sorunları gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Toprak İsrail ile ticaretin devam etmesini eleştirerek, ekonomik modelin ülkeyi uçuruma sürüklediğini ve medya özgürlüğü yasasının yürürlüğe konulması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazdaki devlet katkısı ile emekli ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığına yönelik iddiaları yalanladı.
Borusan Lojistik'te sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan arkadaşlarına destek olmak isteyen işçilere yemekhanenin kapısının kilitlenerek sahurda yemek verilmediği iddia edildi. İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT), Erzurum'u 2025 Turizm Başkenti ilan etmesinin ardından il genelinde başlatılan çalışmalara tam destek verecek.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni hattı Perşembe günü faaliyete geçti. Tren, otomobil parçaları ve mekanik ekipman da dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan değerinde 110 TEU yük taşıyacak. Bu yeni hizmet, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ile Sırbistan ve Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan ülkeler arasında ekonomik ve ticari etkileşim için yeni bir rota oluşturmayı hedefliyor.
Yenişehir Ziraat Odası'nın üye kayıtlarını usule uygun yapmadığı iddiasıyla emekli olamayan çiftçinin sorunu, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kayıtlarının esas alınacağına dair genelgeyle çözüldü. MHP ve AK Parti ilçe başkanları, çiftçilerin mağduriyetinin giderildiğini açıkladı.
Çin'in doğalgaz üretimi, bu yılın ilk iki ayında yüzde 5,9 artışla 41,7 milyar metreküpe ulaştı. Aynı dönemde doğalgaz ithalatı ise yüzde 23,6 artarak toplamda 22,1 milyon ton oldu.
Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne ait Tarim Petrol Sahası, Batı'dan Doğu'ya doğalgaz boru hatları aracılığıyla Çin'in orta ve doğu bölgelerine 350 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti. Bu doğalgaz tedariki, standart kömür kullanımının 466 milyon ton ve karbondioksit emisyonlarının 757 milyon ton azaltılmasına yardımcı oldu. Tarim Petrol Sahası'ndan çıkarılan doğalgaz, Çin'deki 15 eyalet düzeyindeki bölgede 120'den fazla kentte kullanılıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlarda ise can ve mal güvenliği için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. Kış lastikleri yaz mevsiminde kullanıldığında özelliğini kaybediyor ve yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor. Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor.
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