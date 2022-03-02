KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

02.03.2022 16:13
KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçen ayki ihracat rakamının şubat ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu gördüklerini, gelecek aylarda da bu performansın artarak devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçen ayki ihracat rakamının şubat ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu gördüklerini, gelecek aylarda da bu performansın artarak devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, şubatta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar 3 milyon dolar gerçekleştiğini anımsattı.

Bunun tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat değeri olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Aynı zamanda ocak ayının yüzde 13,7 üzerinde. Önümüzdeki aylarda da bu performansın artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen ay yapılan ithalatın ise yüzde 45,6 artışla 28 milyar 99 milyon dolar gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım malları ithalatında yüzde 2,4, hammadde ithalatında yüzde 60,8 artış olduğunu görüyoruz. Son 4 aydır ithalatta yüksek seviyeler gerçekleştiğini görüyoruz. İthalatın yüzde 83'ünü oluşturan hammadde mallarındaki fiyat artışları da ithalatı artıran bir etken. Diğer taraftan hammadde ithalatındaki artışlar, önümüzdeki dönem üretim artışlarının da işareti. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz."

Zeytinoğlu, tüketim malları kalemindeki yüzde 2,3'lük gerilemeyi de olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Dış ticaret açığı yüzde 142 arttı: 8,1 milyar dolar! İhracat rekor kırmıştı Dış ticaret açığı yüzde 142 arttı: 8,1 milyar dolar! İhracat rekor kırmıştı Denizli'den ihracat şubatta artmaya devam etti Denizli'den ihracat şubatta artmaya devam etti

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement