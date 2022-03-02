KSO Başkanı Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçen ayki ihracat rakamının şubat ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu gördüklerini, gelecek aylarda da bu performansın artarak devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, şubatta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar 3 milyon dolar gerçekleştiğini anımsattı.

Bunun tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat değeri olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Aynı zamanda ocak ayının yüzde 13,7 üzerinde. Önümüzdeki aylarda da bu performansın artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen ay yapılan ithalatın ise yüzde 45,6 artışla 28 milyar 99 milyon dolar gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım malları ithalatında yüzde 2,4, hammadde ithalatında yüzde 60,8 artış olduğunu görüyoruz. Son 4 aydır ithalatta yüksek seviyeler gerçekleştiğini görüyoruz. İthalatın yüzde 83'ünü oluşturan hammadde mallarındaki fiyat artışları da ithalatı artıran bir etken. Diğer taraftan hammadde ithalatındaki artışlar, önümüzdeki dönem üretim artışlarının da işareti. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz."

Zeytinoğlu, tüketim malları kalemindeki yüzde 2,3'lük gerilemeyi de olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.