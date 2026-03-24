KSO\'dan İhracatı Güçlendiren Uluslararası Program

24.03.2026 12:25
KSO, sanayicilerin küresel pazarlara erişimini artırmak için yurt dışında fuar ve B2B organizasyonları düzenleyecek.

Konya Sanayi Odası (KSO), ihracatı güçlendirmek ve Konyalı sanayicilerin küresel pazarlara erişimini artırmak amacıyla kapsamlı bir uluslararası program başlattı. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yıl boyunca ABD, Çin, Dubai ve İtalya'daki uluslararası fuarlara teknik inceleme gezileri düzenleyeceklerini, ayrıca İspanya ve ABD'de ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştireceklerini söyledi.

Konya'nın üretim ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna katkıda bulunmak için; Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri yapmaya, uluslararası fuar katılımları, iş gezileri, alım heyeti organizasyonları ve bilgilendirme programları düzenlemeye devam ettiklerinin altını çizen Büyükeğen, "Sanayicilerimizin yeni pazarlara erişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca, yurt dışında gerçekleştirilecek 5 uluslararası fuara Konyalı sanayicilerimizin katılımıyla teknik inceleme gezileri düzenleyeceğiz. Ayrıca Savunma Sanayi UR-GE Projemiz kapsamında İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayrı B2B organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, Konya'mızın üretim gücünü daha fazla ülkeye taşımak ve sanayicilerimizin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak" şeklinde konuştu.

5 uluslararası fuar ziyareti planlandı

KSO tarafından organize edilen yurt dışı programlardan birinin ABD'de düzenlenen CONEXPO-CON/AGG Fuarı olduğunu belirten Büyükeğen, Konyalı döküm firmalarının bu fuarda ortak stantla yer aldığını hatırlattı. KSO tarafından 2026 yılı içerisinde iş gezisi düzenlenmesi planlanan diğer uluslararası fuarlar ve tarihleri ise şu şekilde: "ITES 2026 Industry Expo-Çin (28 Mart-5 Nisan), Metal China & Diecasting China 2026- Çin (2-10 Mayıs), Automechanika Dubai-Dubai (10-12 Kasım), EIMA International-İtalya (10-14 Kasım)."

Şehrin ihracat kabiliyetini geliştirmek için çalışmalar yürüten Konya Sanayi Odası, aynı zamanda bünyesinde faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi ile ihracat yapan veya ihracata başlamak isteyen sanayi işletmelerine danışmanlık ve rehberlik desteği vermeye de devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

