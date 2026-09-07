KTO Başkanı Gülsoy, 2027-2029 OVP'de finansmana erişimin kritik olduğunu belirtti - Son Dakika
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KTO Başkanı Gülsoy, 2027-2029 OVP'de finansmana erişimin kritik olduğunu belirtti

KTO Başkanı Gülsoy, 2027-2029 OVP\'de finansmana erişimin kritik olduğunu belirtti
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ın ekonomi için önemli bir yol haritası olduğunu belirtti. Gülsoy, enflasyonla mücadele ve öngörülebilirliğin şart olduğunu, KOBİ'lerin ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın ekonomi için önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Gülsoy, "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz öngörülebilirliğin artması, fiyat istikrarının sağlanması ve üretim ile ihracat odaklı büyüme kararlılığının sahaya güçlü bir şekilde yansımasıdır." dedi.

KTO Başkanı Gülsoy, açıklanan 2027-2029 OVP küresel ve bölgesel belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde makroekonomik dengelerin korunması ve sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından kıymetli bir çerçeve çizdiğini ifade etti.

"Enflasyonla mücadele ve öngörülebilirlik olmazsa olmazımızdır"

Ekonomide kalıcı başarının ve yatırımların önünü açacak en temel unsurun istikrar ve öngörülebilirlik olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıkladığı OVP'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Programda enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, mali disiplinin korunması ve dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi hedeflerini son derece önemli buluyoruz. Fiyat istikrarının tesis edilmesi, tüccarımızın ve sanayicimizin geleceğe dönük planlamalarını daha sağlıklı yapabilmesine imkan tanıyacaktır."

"Finansmana erişim kolaylaştırılmalı, üretici ve ihracatçı desteklenmelidir"

İş dünyasının sahadaki en kritik ihtiyacının makul maliyetlerle finansmana erişim olduğunu vurgulayan Gülsoy, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"İş dünyası olarak hedeflerimize ulaşabilmemizin yolu; üreten, istihdam sağlayan ve döviz kazandıran işletmelerimizin desteklenmesinden geçmektedir. OVP hedeflerinin sahada karşılık bulabilmesi için özellikle KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak somut ve kalıcı adımların atılması şarttır. Seçici finansman imkanlarının katma değer üreten firmalarımıza yönlendirilmesi ve kademeli faiz normalizasyonunun sağlanması, imalat sanayimizin rekabet gücünü koruyacaktır. İşletmelerimizin mevcut istihdamı koruyabilmesi ve yeni yatırımlara kapı açabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, ticaret erbabımızın ve sanayicimizin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi de elzemdir."

"Ticaret ve sanayi bir kuşun iki kanadı gibidir"

Ekonomik yapının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Başkan Gülsoy, "Ticaret ve sanayi bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu açıdan, ticaret ve sanayinin işletme büyüklüğüyle sınırlandırılmadan bir bütün olarak korunması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi temel önceliğimiz olmalıdır. Ülkemiz için katma değer oluşturan her işletme bu ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığı çok kıymetli"

OVP'de bu yıl ilk kez yer alan başlığa da dikkat çeken KTO Başkanı Gülsoy, "Programda 'Ekonomik Güvenlik ve Dayanıklılık' başlığı altında enerji, su, gıda arz güvenliği ve kritik teknolojilerde yerli üretimin öne çıkarılmasını son derece vizyoner bir yaklaşım olarak görüyoruz. Küresel ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bu dönemde, yerli üretimi koruyacak haksız rekabetle mücadele adımları ve Sanayi Koruma Stratejisi reel sektörümüz için hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyeline inancımız tamdır"

Türkiye'nin ve Kayseri'nin zorlu şartlara rağmen dinamik yapısıyla üstesinden gelemeyeceği zorluk bulunmadığını belirterek sözlerini tamamlayan Gülsoy:

"Anadolu'nun üretim ve ihracat üssü Kayseri olarak, ülkemizin büyüme hedeflerine en yüksek katkıyı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kamu ile reel sektör arasındaki güçlü istişare kültürünün korunarak programdaki reformların hızla hayata geçirilmesi en büyük temennimizdir. En küçük üretici ve esnafımızdan en büyük sanayici ve tüccarımıza kadar tüm üyelerimizin yanında durmaya, ticareti, üretimi ve ihracatı büyütmeye, istihdamı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat rotasında Türkiye'mizi daha güçlü kılmak adına tüccarımız ve sanayicimizle birlikte tüm gücümüzle sahada olacağız." dedi.

Kaynak: İHA

Orta vadeli program, Ömer Gülsoy, İhracat, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy, 2027-2029 OVP'de finansmana erişimin kritik olduğunu belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KTO Başkanı Gülsoy, 2027-2029 OVP'de finansmana erişimin kritik olduğunu belirtti - Son Dakika
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