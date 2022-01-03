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KTO Başkanı Öztürk: "Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı" - Son Dakika

KTO Başkanı Öztürk: "Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı"

03.01.2022 14:16
KTO Başkanı Öztürk: "Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı"

Konya 2021'de 2,997 milyar dolar ihracat yaptı.

Konya 2021'de 2,997 milyar dolar ihracat yaptı. İhracatını yüzde 37,8 artıran Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı. 2021'de Türkiye'nin yıllık ihracatından aldığı payı yüzde 1,45'e yükselten Konya, en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sırada yer aldı.

2021 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 32,9 oranında artarak 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM verilerine göre 2021'de yıllık ihracatını 2.997.558.229 dolara çıkaran Konya, 2020 yılı ihracat rakamına göre yüzde 37,83 oranında artış sağladı. Bu rakamlara göre Konya Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,45'e yükselten Konya yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sırada yer aldı.

Konya'nın ihracat rakamlarından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduklarını ifade eden Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı değerlendirmede, "Şehrimiz her sene olduğu 2021'de de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı sürdürmüştür. İhracat artışıyla, dış ticaret fazlasıyla Konya, ülke ekonomisini sırtlamaya devam etmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorlukları aşmak için Konya özel sektörü üzerine düşen her türlü sorumluluğu fedakarca yerine getirmeye devam etmektedir. Şehrimizin bu özelliğiyle bir kez daha gurur duyduk. Aralık ayında gerçekleşen yüzde 21,93 artışla 287.7 milyon dolar aylık ihracat Konya'nın en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Aylık bazda gelen rekor seviyede ihracat rakamları ile şehrimiz 2021'in tamamında yüzde 37,83 artışla 2,997 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmıştır. 2021 yılında Konya Türkiye'nin genel ihracatındaki payını yükselterek yüzde 1,45 ile 11. sırada yer almıştır. 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen yıllık ihracat rakamı Konya'nın küresel bir ticaret merkezi olduğunu göstermiştir. Bu başarıda emeği olan, alın terini döken herkesi kutluyorum. 2022'de de Oda olarak tüccar ve sanayicilerimizle işbirliği içinde çalışmaya, ihracatçılarımıza yol göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

KTO Başkanı Öztürk: Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı

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İhracat, Türkiye, dolar, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Öztürk: 'Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı' - Son Dakika Ekonomi


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