KTO Başkanı Öztürk, Sarı Liste ile 70 komitenin 68'ini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KTO Başkanı Öztürk, Sarı Liste ile 70 komitenin 68'ini kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KTO Başkanı Öztürk, Sarı Liste ile 70 komitenin 68\'ini kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri, KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde tamamlandı. Sarı Liste ile seçime giren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 70 komite listesinden 68'ini kazandı ve seçim sürecinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) "Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri Seçimleri" tamamlandı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Sarı Liste ile girdiği seçimlerde 70 komite listesinden 68'ini kazandı.

Konya Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sarı Liste ile seçimlere giren KTO Başkanı Öztürk, 70 komite listesinden 68'ini kazandı. Başkan Öztürk, seçimlerin sonuçlarının alınması ile birlikte Sarı Liste temsilcilerine hitaben teşekkür konuşmasında, "Seçim süreci geçirdik hep beraber. O yüzden tekrar Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ki sizlerle beraber böyle bir yol yürüyorum. 68 komiteyi de aldık. Diğer komitelerde de kendi içerisinde elbette dönem dönem yarışlar oldu. Ben, Konya Ticaret Odası'nın seçimlerinde aday olan, aday olma cesaretini gösteren sizlerle beraber herkesi tebrik ediyorum. Her zaman belirtiyorum, Konya Ticaret Odası'nın sahipleri Konyalılar ve Konya Ticaret Odası üyeleridir. O yüzden 70 komitenin 66'sının tek liste olmasına rağmen insanlar işlerini, güçlerini bıraktılar; bizlere, sizlere oy vermek için buralara kadar geldiler. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Birlikte, beraberlik içerisinde, hem birbirimizle biraz tanışarak hem de sohbet ederek güzel bir ortamda seçim geçirdik. Seçim süreci boyunca dönem dönem sizlerle kısa kısa sohbet etmeye gayret ettik. O sohbetlerde de her zaman aynı ifadeyi kullandım. İnsanları incitmeden, yormadan, kırmadan, insanların gönlünü alarak bir seçim süreci götürmeye gayret ettik. Sizlerden de Allah razı olsun. Bizlere yakışan bir seçim dönemi oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde yaptık, üslubumuzu, tarzımızı hep koruduk. İnşallah bundan sonra da yine üslubumuzu ve tarzımızı koruyarak şehrimize, odamıza hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerSelçuk ÖztürkEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 19:52:39. #.0.2#
SON DAKİKA: KTO Başkanı Öztürk, Sarı Liste ile 70 komitenin 68'ini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei