KTO Başkanı Gülsoy, bankacılar ile yeni ekonomi paketi ve piyasaları değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, kentte faaliyet gösteren bankaların bölge ve kurumsal şube müdürleriyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomiye destek paketini ve piyasaları değerlendirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy, bankacılarla bir araya geldiği toplantıda TL'ye güven tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımların kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Ekonomiye destek paketini değerlendirmek için samimi bir ortamda banka müdürleri ile bir araya geldiklerini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarında aşırıya kaçan olağanüstü yükselişler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu ekonomiye destek paketi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir. Yeni ekonomi modeline güveniyoruz. Yeter ki dirayetli bir şekilde duralım. Su akar yolunu bulur. Bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz. Yıllardır bu tür oyunları çok gördük. İçten ve dıştan Soroslar, Lawrenceler ve Çin çaşıtları hiç bitmedi. Onun için dikkatli olmalıyız. Bu zorlukların altından kalkacağımıza hep birlikte bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bunu da devletimiz, milletimiz, bankalarımız ve reel sektörümüzle omuz omuza vererek beraberce başaracağız."

Bankacılar da "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı vatandaşa güven verdi. TL'ye dönüşe müthiş talep var. Gerekli desteği vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.