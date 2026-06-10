KTO Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı

Konya Ticaret Odası (KTO), üyeleriyle istişare kültürünü güçlendirmek ve sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan sahadan dinlemek amacıyla düzenlediği Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarına devam ediyor.

Bu kapsamda; 27. Elektrik Ekipmanlarının Kurulumu ile Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi, 51. Elektrik Enerjisi Üretimi Meslek Komitesi ve 52. Mühendislik ve Enerji Dağıtım Faaliyetleri Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca ve komitlerin başkan ve üyelerinin katıldığı toplantıda oda üyeleri, faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin güncel sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini dile getirirken, enerji sektöründe yaşanan dönüşüm süreci ve geleceğe yönelik fırsatlar da değerlendirildi.

Finansmana erişim ve nefes kredisi vurgusu

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ekonomide yaşanan gelişmelere değinerek, jeopolitik gerilimler, enerji arz güvenliği sorunları ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin iş dünyasını doğrudan etkilediğini ifade etti. Üyelerden en fazla gelen taleplerin başında finansmana erişim konusunun yer aldığını belirten Öztürk, üretim ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından uygun maliyetli finansman imkanlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nin bu noktada önemli bir destek olduğunu vurgulayan Öztürk, Nefes Kredisi'nin iş dünyası açısından olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

"Konya üretmeye ve ihracatını artırmaya devam ediyor"

Konya ekonomisinin üretim gücü, girişimcilik kültürü ve ihracat performansıyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini belirten Öztürk, Mayıs ayında Konya'nın ihracatının 273,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2026 yılının ilk beş ayında ise toplam ihracatın 1 milyar 389 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Bu rakamların, küresel ekonomideki tüm belirsizliklere rağmen Konya iş dünyasının üretmeye, ihracat yapmaya ve yeni pazarlara açılmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten Öztürk, KTO olarak ihracatın artırılması ve firmaların yeni pazarlara erişimi noktasında çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Yenilenebilir enerji stratejik bir zorunluluktur"

Enerji sektöründe yaşanan dönüşüme dikkat çeken Başkan Öztürk, elektrik ekipmanları, enerji üretimi, mühendislik ve enerji dağıtım faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji alanında yaşanan gelişmelerin sektörleri önemli ölçüde dönüştürdüğünü belirten Öztürk; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke uygulamalarının yeni yatırım alanları ve iş fırsatları oluşturduğunu söyledi. Yenilenebilir enerjinin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Öztürk, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayinin rekabet gücünün artırılması açısından bu yatırımların kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Konya enerji alanında stratejik bir konuma sahip"

Konya'nın sahip olduğu güneşlenme süresi ve coğrafi avantajlarla Türkiye'nin yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Öztürk, özellikle Karapınar başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen yatırımların Konya'yı enerji alanında stratejik bir konuma taşıdığını ifade etti. Güneş enerjisi yatırımlarındaki artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inandıklarını söyleyen Öztürk, sektör temsilcilerinin ortaya koyacağı yatırım, üretim ve mühendislik kapasitesinin hem Konya'ya hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Meslek Komiteleri adına konuşan 52. Mühendislik ve Enerji Dağıtım Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Özkan Keskin de, komiteler olarak sektörlerin ve KTO üyelerinin sorunlarına dönük çalışmalar yürüttüklerini söyledi. - KONYA