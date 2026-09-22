Kuala Lumpur'da MIHAS 2026 yarın 45 ülkeden 1700 şirketi ağırlayacak

KUALA Küresel helal ekonomisinin buluşma noktalarından Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS 2026), yarın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kapılarını açacak.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek fuar, dünyanın farklı bölgelerinden şirketleri, alıcıları ve sektör temsilcilerini "Güveni Şekillendirmek, Dayanıklılığı Artırmak" teması altında bir araya getirecek.

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının (MITI) ev sahipliğinde, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumunun (MATRADE) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) dört gün boyunca devam edecek.

Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, 45 ülkeden 1700 şirket, 2 bine yakın stantta ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Organizatörler, fuar ile iş eşleştirme programları kapsamında 5 milyar Malezya ringgiti (1,23 milyar dolar) tutarında ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyor.

Helal ekonomisinin 14 sektörü aynı çatı altında buluşacak

MIHAS 2026, gıda ve içecek, ilaç, kozmetik, kişisel bakım, tesettür giyim, helal lojistik, İslami finans, teknoloji, hizmetler ve Müslüman dostu turizmin de aralarında bulunduğu 14 sektörü kapsayacak.

Fuar kapsamında katılımcılara iş bağlantıları kurma, çok dilli destek, alan içi yönlendirme, toplantı yönetimi ve etkinlik sonrası iletişim konularında yardımcı olacak yapay zeka destekli sistem de kullanılacak.

MIHAS'ın başlıca ticari bağlantı platformlarından Uluslararası Tedarik Programı kapsamında, 50'si üst düzey temsilci olmak üzere 450 uluslararası alıcının yaklaşık 600 Malezyalı ihracatçıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Program çerçevesinde yaklaşık 4 bin ikili iş görüşmesi yapılması bekleniyor.

Etkinlik programında Bilgi Merkezi, İhracatta Kadın Pavyonu, MIHAS Ödülleri ve Ağırlanan Alıcı Programı da bulunuyor.

Önceki yıllarda ayrı bir forum olarak düzenlenen İhracatta Kadın Girişimi, bu yıl fuar bünyesinde özel bir pavyonla temsil edilecek. Pavyonda 60'ı Malezya'dan, 20'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 80 katılımcı yer alacak.

Temelleri 2021'de atılan Bilgi Merkezi de başta mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere ihracatçılara ticari istihbarat, ihracat olanakları ve küresel pazar fırsatları hakkında bilgi sağlayacak.

"Helal Ticaretin Bir Sonraki Dalgası" temasıyla düzenlenecek Power Talk 2026 oturumlarında ise küresel ticarette artan belirsizlikler karşısında tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve şirketlerin uluslararası rekabet gücü ele alınacak.

Fuarda tesettür modası defilelerinin yanı sıra canlı yemek gösterileri de gerçekleştirilecek. Bu yıl iki kata yayılan MIHAS Kitchen'da, bu yıl 32 şef dört gün boyunca mutfak performansları sunacak.

İlk kez 2004'te düzenlenen MIHAS, geçen sürede helal ekonomisi alanında faaliyet gösteren şirketleri, yatırımcıları ve alıcıları buluşturan önemli uluslararası ticaret platformlarından biri haline geldi.

"Yaklaşık 50 bin ziyaretçi bekliyoruz"

MATRADE Üst Yöneticisi (CEO) Dato Indera Abu Bakar Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki etkinliğin yapay zeka sistemiyle desteklenerek katılımcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim kazandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuar yoğun ilgi görecek. Yaklaşık 50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Yapay zeka sistemi, kayıtlı her katılımcıya işletmeleri keşfetmesi, katılımcı firmalarla iletişim kurması ve ilgili bağlantıları oluşturması için özel bir yapay zeka asistanı ve kişiselleştirilmiş destek sağlayacak. Yapay zeka katkısı bu yılki fuar deneyimini üst seviyelere taşıyacak. Bu yaklaşım aynı zamanda 5 milyar ringgitlik satış değerine ulaşma hedefimize de katkıda bulunacak."