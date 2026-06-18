Kuantum Teknolojileri Farkındalık Programı Tamamlandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Q&CO Quantum Computing Teknoloji AŞ işbirliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde hayata geçirilen Kuantum Teknolojileri Farkındalık Programı ile 3 bin 500'den fazla öğrenci ve öğretmen kuantum teknolojileriyle tanıştı.

Kuantum Teknolojileri Farkındalık Programı'nın İstanbul'da düzenlenen kapanış etkinliğinde, kuantum teknolojilerinin geleceği, Türkiye'nin bu alandaki vizyonu ve gençlerin teknoloji ekosistemindeki rolü ele alındı.

Kapanış programına İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Durmuş Kahriman???????, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, ComPro Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkcan Özcan ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ataç ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Alanında uzman isimler, kuantum teknolojilerindeki küresel gelişmeleri, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ve gençlerin teknoloji ekosistemindeki kritik rolünü değerlendirdi. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Geleceğin Dünyası: Kuantum" başlıklı bir sunum yaparak bu alanda bilgiler paylaştı.

"Gençlerimizin zihin dünyasına bu konuların girebilmesi önemli"

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun sunumunun ardından Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Elvan Kuzucu Hıdır, yapay zeka, kuantum teknolojileri gibi geleceğin teknolojisi olarak değerlendirilen birçok alan olduğunu belirterek, "Bu alanlarda en önemli konulardan birisi beşeri sermaye. Tüm kritik alanlarda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacımız var." dedi.

Bu insan kaynağını yetiştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Hıdır, kuantum teknolojilerinde yerli sistemlerin geliştirilebileceği ve fırsatlar sunan bir dönem içerisinde olunduğunu söyledi.

Hıdır, bu alanda insan kaynağı ihtiyacına yönelik pilot illerde Kuantum Teknolojileri Farkındalık Programı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek eğitim öğretim döneminde diğer şehirlere de bu programı yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Öğrencilere kuantum teknolojilerini sevdirmek ve onlara özgüven kazandırmak istediklerini anlatan Hıdır, "Bu noktada farkındalık eğitimlerinin çok faydalı olduğunu değerlendiriyorum. Gençlerimizin zihin dünyasına bu konuların girebilmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlık en büyük kırılmayı kuantum teknolojileriyle yaşayacak"

Abdurrahman Keklik ise insanlığın çok çeşitli dönemler yaşadığını belirterek, insanlığın en büyük kırılmayı kuantum teknolojileriyle yaşayacağını söyledi.

Bu kırılmanın çok büyük olacağını anlatan Keklik, "İnsanlık tarihinin bu kırılmayla hiç görmediği bir sürece gireceğine inanıyorum. Şu anda yapay zekanın neler yaptığını görebiliyorsunuz ama yapay zeka hala ikili sistem üzerine kurulu. Bütün algoritmalar ikili sistem üzerine yapıldı. Kuantum algoritmalarla yazılmış bir yapay zekayı kuantum bilgisayarlarda çalıştırdığınızda ne olur? Bunu kendinize sorun, hatta yapay zekaya da sorun çeşitli cevaplar verecektir. Bu konuyu çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Erkcan Özcan da programa katılan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Kuantumla, temel bilimle, fizikle veya yapay zeka ile ilgili kendinizi konumlamak isterseniz ilk önce yapacağınız şey, ne öğrenirseniz öğrenin onu bir şeye bağlayın. Bir proje seçmeniz lazım, kafanızda yapmak istediğiniz bir şey olmalı. Bunun devasa büyük hayaller olması gerekmiyor. Kendi becerinizle yapacağınız basit bir şeyi seçmeniz lazım. Bu proje yapay zeka, kuantum gibi bir şeyse onunla ilgili asgari bilgiyi edinmek lazım."

Kuantum Teknolojileri Farkındalık Programı'nın kapanış etkinliği, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bu arada, Türkiye genelinde 13 pilot ilde gerçekleştirilen program kapsamında 3 bin 500'den fazla öğrenci ve öğretmen kuantum teknolojileriyle buluştu. Program Ankara, Antalya, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da düzenlendi.