Küba'da Visa ve Mastercard ile İşlem Yasağı - Son Dakika
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Küba'da Visa ve Mastercard ile İşlem Yasağı

04.06.2026 00:14
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Küba Merkez Bankası, ABD yaptırımları nedeniyle 6 Haziran'dan itibaren Visa ve Mastercard ile işlem yapılamayacağını açıkladı.

NEW Küba Merkez Bankası (BCC), ülkede ABD yaptırımlarıyla ilişkili olarak 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılamayacağını duyurdu.

BCC'den yapılan açıklamada, 2 Haziran tarihinde Küba'da Visa ve Mastercard kartları kullanılarak yapılan işlemleri gerçekleştiren yabancı bankadan, Fincimex ile olan ilişkisini sonlandıracağına dair bir bildirim alındığı belirtildi.

Bunun "ABD'nin Küba halkına yönelik baskı stratejisinin bir parçası" olarak değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Mayıs'ta imzalanan 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan ilişkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu karar sonucunda Küba, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybetmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu yabancı bankanın, ABD'nin tedbirinin yürürlüğe gireceği 6 Haziran itibarıyla Kübalı kuruluşla yapılan anlaşmaların uygulanmasına devam edilmesinin yasa dışı ve imkansız hale geleceğini duyurduğu belirtildi.

Ülkedeki döviz işlemleri için mevcut ödeme yöntemlerinin kullanılmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, bunların nakit, Clasica ve Tropica ön ödemeli ulusal kartlar ile Mir ve UnionPay uluslararası kartlar olduğu bildirildi.

Açıklamada, Visa ve Mastercard işlemlerini yürüten yabancı bankanın adı paylaşılmadı.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayı başında Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Mastercard, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Visa, Küba, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küba'da Visa ve Mastercard ile İşlem Yasağı - Son Dakika

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