Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı - Son Dakika
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Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı

07.06.2022 09:12

Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtıAĞRI Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi adı altında bir araya gelen Ağrılı girişimci kadınlar, çeşitli ev yemekleri yapıp geniş bir kitleye ulaşınca ikinci şubesini büyük bir coşkuyla açtı.

Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı

AĞRI Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi adı altında bir araya gelen Ağrılı girişimci kadınlar, çeşitli ev yemekleri yapıp geniş bir kitleye ulaşınca ikinci şubesini büyük bir coşkuyla açtı.

İki yol önce Ağrı'da bir araya gelen girişimci kadınlar, hünerli ellerini Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi adı altında birleştirerek yaptıkları çeşitli yiyeceklerle hem ev ekonomilerine katkı sağlayıp hem de markalaşma yolunda ilk adımlarını atmıştı. Lezzetli el becerilerini kullanarak geniş bir kitleye ulaşan Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi çalışanları, yöresel yemeklerin yanında aynı zamanda reçel ve turşu gibi yiyecekleri de hazırlayıp bu yiyecekleri aynı zamanda marketlere de satarak ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadın istihdamını sağlamak için geliştirdiği proje ile birlikte birçok kadına fırsat sunan Nuh'un Kenti Kadın Kooperatifi Başkanı Aysel Demir, 12 kişi ile başladıkları bu yolda 20 kişiyle daha da büyüyerek devam ettiklerini belirterek, "İki yıl önce ilk kooperatifimizi vali beyin verdiği yer sayesinde açtık. 12 üyemiz oldu ve onlarla birlikte üretime başladık. Daha sonrada merkezde de yöresel yemeklere ihtiyaç olduğunu görünce ev hanımlarının hünerlerini ortaya çıkarıp ikinci şubemizi açtık. Çalışanlarımızın çoğu eşinden ayrılmış, ihtiyaç sahibi olanlar ve sıkılan kadınlardan oluşuyor. Hepsi burada çok mutlu, burada aile gibiyiz. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz, ürettikçe kazanıyoruz ve kazandıkça da herkes evine mutlu bir şekilde dönüyor." ifadelerine yer verdi.

Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı
Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küçük bir işletmeyle başlayıp el lezzetlerini konuşturan Ağrılı kadınlar ikinci şubesini açtı - Son Dakika

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