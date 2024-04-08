Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yaparak işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlayıp destek olmalı" dedi.
KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişler hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Şeyhi Odakır, alışverişlerin küçük esnaftan yapılmasının önemine değinerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Odakır; "Ramazan Bayramı dolayısıyla başta gıda ürünleri olmak üzere çeşitli ürünler alıyoruz. Bu alışverişlerimizi küçük esnaftan yaparsak onların ayakta kalmasına destek olmuş oluruz. Unutmamalıyız ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olmaz. Şehrin ekonomisine çok önemli katkılar sunan esnafımıza bu şekilde desteğimizi göstermeye gayret edelim. Elbette vatandaşlarımız istediği ürünü istediği yerden almakta serbesttir. Biz 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak naçizane bir öneride bulunuyoruz. Esnafımıza sahip çıkıp yaşatalım. Alışverişlerimizi küçük esnaftan yapalım" diye konuştu.
Odakır, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere, Kayserililerin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını temenni etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Ekonomi › KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım - Son Dakika
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edilmeyebiliyor. Berberler ve kuaförler, gece geç saatlere kadar çalışarak bayram yoğunluğuna alışkın olduklarını belirtiyor.
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.
Muş'un Varto ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Şeker ve çikolata reyonlarına yoğun ilgi gösterilen marketlerde, bayramlık şeker ve lokum alışverişi yapılıyor. Baklavacılarda da yoğunluk yaşanıyor.
Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de arife günü kurulacak olan pazarlar belirlendi. Manisa Pazarcılar Odası, vatandaşların mağdur olmaması ve arife günü bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için merkezde 3 pazar yerinin hizmet vereceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde; Bedesten, salı pazarı ve perşembe pazarı, Yunusemre'de ise millet çarşısı pazarı arife günü kurulacağı belirtildi. - MANİSA
Eskişehir'de yaklaşan bayram için vatandaşlar, gelecek olan misafirler için bol bol şeker ve çikolata almayı ihmal etmiyorlar. Şekerleme ve çikolata satışları artarken esnaf da memnuniyetini dile getiriyor. Bayramın geleneksel bir ikramı olan şeker ve çikolata, vatandaşların damak zevkine göre tercih ediliyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle Çakırgöl Turizm Alanı'nda 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalar için master plan ve fizibilite raporu hazırlamaya başladı. Çakırgöl'ün turizme kazandırılması amacıyla yapılan toplantıda, kış turizmi, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktivitelerle turist çekmeyi hedefledikleri belirtildi.
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