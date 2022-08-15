Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda - Son Dakika
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Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

15.08.2022 13:16
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Küçük ölçekli balıkçılar için av yasağı kalktı, sabahın ilk saatlerinde denize açılan balıkçılar karaya bereketle döndü.

Küçük ölçekli balıkçılar için av yasağı kalktı, sabahın ilk saatlerinde denize açılan balıkçılar karaya bereketle döndü. Önceki sezonda görünmediğinden özlenen palamut tezgahta 30 TL'den yerini aldı.

1 Eylül'de başlayacak olan balık av sezonu öncesi büyük balıkçı teknelerinin sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. 15 Ağustos itibarıyla küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle av yapmalarına müsaade veriliyor. Yasağın kalkmasıyla sabahın ilk ışıklarında denize açılan Sinoplu balıkçılar sezonun ilk palamutlarıyla karaya döndü. Tezgahlarda hasretle beklenen ilk palamutlar 400-450 gram aralığında tanesi 30 TL'den satılıyor.

Sinoplu balıkçı Hakan Erol, palamut sezonuna başlandığını belirterek, "Bu sene bol olur, insanlar yer. Ama hamsiden pek umudum yok bu sene, biraz zayıf olur. Palamut bolluğu olduğu zaman hamsi az oluyor. 30 TL şuan fiyatı ama daha da aşağıya düşer, denize bolca var" diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal yeni sezonun balıkçılara ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Kanal, "Şu zorlu ekonomik şartlarda balığın bol olması vatandaşımızın faydasınadır. Ne kadar bol olursa o kadar ucuz yiyecektir vatandaşımız. Şu an 400-450 gram civarında geliyor balıklar, tanesi 30 TL. Onun haricinde diğer balıklarımızda da hareketlilik var, diğerleri de başladı sayılır. Palamut hariç istavrit, lüfer geliyor, biraz oltalardan mezgit geliyor. 10-15 gün sonra iyice başlayacak" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos tarihlerinde denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı yasaklı bulunuyor. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda - Son Dakika

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