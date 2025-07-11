Küçük Ressamlardan Büyük Eserler Tamamlandı

Türkiye Sigorta'nın Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden farklı yaş gruplarındaki çocukların katılımıyla düzenlediği "Küçük Ressamlardan Büyük Eserler" yarışması tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dijital Dünyayı Bilge ile Keşfedelim" temasıyla yapılan yarışmada çocuklar, Türkiye Sigorta'nın dijital asistanı Bilge'den aldıkları ilhamı resimlerine yansıttı.

Jüri değerlendirmesinin ardından 4-6, 7-9 ve 10-13 yaş kategorisinde ilk 3'e girenlerle jüri özel ödülüne layık görülenlere tablet, scooter, mini fotoğraf makinesi, kulaklık ve puzzle hediyeleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, eserlerin her birinin, küçük sanatçıların dokunuşuyla hayat bulduğunu belirtti.

Eserlerin çocukların yaratıcı zekasını, düşünü ve bakış açısını en saf haliyle yansıttığını aktaran Özkoyuncu, "Her bir fırça darbesi, dijital dünyanın sonsuz olasılıklarını ve bu dünyanın içinde birer rehber olarak var olabilecek gücü simgeliyor. Geleneksel hale gelen yarışmamızla çocuklarımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.