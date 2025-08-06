KUDAKA 2025 Teknik Destek Projeleri Belli Oldu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2025 Yılı Teknik Destek Programı 3. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde toplam 21 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapıldı; ön incelemede uygun bulunan başvurular teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olarak kabul edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 11 proje listede yer aldı

Başarılı projeler listesinin kurum internet adresinde yayınlandığı 29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA'ya müracaat etmeleri gerekiyor. - ERZURUM