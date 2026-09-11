KUDAKA yönetim kurulu Erzincan'da toplandı, bölgesel kalkınma kararları alındı - Son Dakika
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KUDAKA yönetim kurulu Erzincan'da toplandı, bölgesel kalkınma kararları alındı

KUDAKA yönetim kurulu Erzincan\'da toplandı, bölgesel kalkınma kararları alındı
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda yatırım, turizm, yeşil ve dijital dönüşüm ile stratejik planlamalar değerlendirilerek çeşitli kararlar alındı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi ve KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar ele alınırken; yatırım, turizm, yeşil ve dijital dönüşüm, uluslararası işbirlikleri ile önümüzdeki döneme yönelik stratejik planlamalar değerlendirildi.

KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Hamza Aydoğdu, üretim kapasitesini artıracak, istihdama katkı sağlayacak ve bölgenin yerel potansiyelini harekete geçirecek çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, iller arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek çeşitli kararlar alınırken, alınan kararların üç il ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Dijital Dönüşüm, Hamza Aydoğdu, Erzincan, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUDAKA yönetim kurulu Erzincan'da toplandı, bölgesel kalkınma kararları alındı - Son Dakika

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