KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan'da yapıldı - Son Dakika
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KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan'da yapıldı

08.03.2022 18:19
KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan'da yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 140. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan'da gerçekleştirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 140. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan'da gerçekleştirildi.

Ajansın mevcut çalışmaları ve 2021 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen toplantıda; Bölgede özel sektörün desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve 2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan 3 projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven diğer yönetim kurulu üyeleri ile ajans personeli katıldı. - ERZİNCAN

KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan'da yapıldı

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Cüneyt Epcim, Erzincan, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzincan'da yapıldı - Son Dakika
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