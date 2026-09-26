Külçe altın haftalık yüzde 1,61 düşerken dolar 2025 sonuna göre yüzde 14,38 arttı

Külçe altın haftalık yüzde 1,61 düşerken dolar 2025 sonuna göre yüzde 14,38 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,61, Cumhuriyet altını yüzde 1,33 gerilerken dolar yüzde 0,38 yükseldi. 2025 sonuna göre ise külçe altın yüzde 11,90, dolar yüzde 14,38 artış gösterdi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.826
|6.716
|-1,61
|11,90
|Cumhuriyet
|40.464,00
|44.450
|43.860
|-1,33
|8,39
|ABD Doları
|42,8090
|48,7810
|48,9660
|0,38
|14,38
|Avro
|50,2320
|55,9580
|55,8560
|-0,18
|11,20
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|65,1550
|64,9170
|-0,37
|12,15
|İsviçre Frangı
|54,2890
|59,1840
|59,1190
|-0,11
|8,90
Kaynak: AA
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