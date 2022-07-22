Sözleşme, ulusal önlemler ve uygun durumlarda güvenliğe ilişkin teknik iş birliğini de içeren uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi yoluyla, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık idaresinde dünya çapında yüksek derecede güvenliğe ulaşmayı ve sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık idaresinin güvenliğine ilişkin milletlerarası sözleşme Resmi Gazete'de - Son Dakika

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