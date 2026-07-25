Kahramanmaraş’ta sosyete pazarı 1 Ağustos’tan itibaren yeni yerinde - Son Dakika
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Kahramanmaraş’ta sosyete pazarı 1 Ağustos’tan itibaren yeni yerinde

Kahramanmaraş’ta sosyete pazarı 1 Ağustos’tan itibaren yeni yerinde
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Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Meydan Projesi kapsamında sosyete pazarı, Onikişubat Bediüzzaman Bulvarı'ndaki Kapalı Pazar Yeri'ne taşınıyor. Mevcut pazardaki faaliyetler 27 Temmuz'da sona erecek, 1 Ağustos'tan itibaren yeni yerinde hizmet verilecek.

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Meydan Projesi kapsamında bölgedeki sosyete pazarı yeni yerine taşınıyor.

Onikişubat Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren sosyete pazarı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Meydan projesi kapsamında mevcut yerinden taşınıyor. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunması hedeflenen proje öncesinde planlanan taşınma süreci doğrultusunda pazar esnafı, faaliyetlerini Onikişubat Bediüzzaman Bulvarı'nda bulunan Kapalı Pazar Yeri'nde sürdürecek. Taşınma süreci kapsamında mevcut pazardaki faaliyetler 27 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla sona erecek. Esnaf, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Sosyete Pazarı, yeni adresinde de Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri kurulmaya devam edecek. Taşınma sürecinin düzenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Sosyete Pazarı esnafının katılımıyla düzenlenen kura programında, Kapalı Pazar Yeri'nde kullanılacak tezgahların yerleri tek tek belirlendi.

Kura çekimiyle birlikte esnafın yeni çalışma alanları netleşirken, taşınma sürecinin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor. Böylece hem esnafın ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması hem de vatandaşların alışverişlerini yeni adreste rahat ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ağustos, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş’ta sosyete pazarı 1 Ağustos’tan itibaren yeni yerinde - Son Dakika

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