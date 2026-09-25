Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özyeğin\'de yapay zekanın turizmdeki rolünü anlattı

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yapay zekanın turizm sektöründe yarattığı dönüşümü ve sektörün geleceğini ele almak amacıyla Dünya Turizm Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin 2026-2027 Akademik Yılı'ndaki Otel Yönetimi ve Gastronomi Seminerleri'nin ilk buluşması niteliği taşıyan etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelen Alpaslan, turizmde dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, 2026 Dünya Turizm Günü'nün "Turizmi Yeniden Tasarlamak İçin Dijital Gündem ve Yapay Zeka" teması doğrultusunda, yapay zekanın turizm sektöründe yarattığı dönüşüm değerlendirildi.

Organizasyonda, seyahat planlamasından destinasyon seçimine, pazarlamadan ziyaretçi deneyimine kadar yapay zeka destekli sistemlerin turizm ekosistemindeki artan rolü de görüşüldü.

Buluşmada, turistlerin güncel ve üretken yapay zeka ile bilgiye erişme biçimlerinin değişmesiyle destinasyonların ve turizm markalarının dijital ortamlardaki görünürlüğünün yeni bir boyut kazandığına dikkat çekildi. Teknolojinin seyahat deneyimini nasıl dönüştürdüğü, turizm profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin nasıl değişeceği ve dijital dönüşümün sürdürülebilirlikle nasıl birlikte ele alınabileceği de gündeme taşındı.

Dünya Turizm Günü etkinliği, öğrencilerin turizmin geleceğine ilişkin güncel gelişmeleri kamu ve akademi perspektiflerinden değerlendirmesine olanak sağlarken, fakültenin yeni akademik yıl programının da başlangıcını oluşturdu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Tan, yapay zeka ve dijital dönüşümün turizm sektöründeki etkilerine dikkati çekti.

Üniversitelerin değişen ihtiyaçlar karşısındaki rolünün önemine vurgu yapan Tan, şunları kaydetti:

"Yeni akademik yıla başlarken, Dünya Turizm Günü vesilesiyle sektörün geleceğini belirleyecek önemli bir konuyu üniversitemizde ele almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapay zeka, turizmde görünürlükten karar alma süreçlerine, deneyim tasarımından pazarlamaya kadar pek çok alanı yeniden şekillendiriyor. Üniversitelerin bu değişimi anlaması, araştırması ve farklı disiplinlerin katkısıyla yeni yaklaşımlar geliştirmesi, büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin de teknolojinin sunduğu olanakları etkin biçimde kullanırken eleştirel ve analitik bakış açılarını koruyarak, geleceğin turizm dünyasına hazırlanmasını önemsiyoruz."