Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özyeğin'de yapay zekanın turizmdeki rolünü anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özyeğin'de yapay zekanın turizmdeki rolünü anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özyeğin\'de yapay zekanın turizmdeki rolünü anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Dünya Turizm Günü'nde yapay zekanın turizme etkisini ele alan etkinlik düzenledi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan katıldı; Rektör Barış Tan, yapay zekanın turizmi yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yapay zekanın turizm sektöründe yarattığı dönüşümü ve sektörün geleceğini ele almak amacıyla Dünya Turizm Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin 2026-2027 Akademik Yılı'ndaki Otel Yönetimi ve Gastronomi Seminerleri'nin ilk buluşması niteliği taşıyan etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelen Alpaslan, turizmde dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, 2026 Dünya Turizm Günü'nün "Turizmi Yeniden Tasarlamak İçin Dijital Gündem ve Yapay Zeka" teması doğrultusunda, yapay zekanın turizm sektöründe yarattığı dönüşüm değerlendirildi.

Organizasyonda, seyahat planlamasından destinasyon seçimine, pazarlamadan ziyaretçi deneyimine kadar yapay zeka destekli sistemlerin turizm ekosistemindeki artan rolü de görüşüldü.

Buluşmada, turistlerin güncel ve üretken yapay zeka ile bilgiye erişme biçimlerinin değişmesiyle destinasyonların ve turizm markalarının dijital ortamlardaki görünürlüğünün yeni bir boyut kazandığına dikkat çekildi. Teknolojinin seyahat deneyimini nasıl dönüştürdüğü, turizm profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin nasıl değişeceği ve dijital dönüşümün sürdürülebilirlikle nasıl birlikte ele alınabileceği de gündeme taşındı.

Dünya Turizm Günü etkinliği, öğrencilerin turizmin geleceğine ilişkin güncel gelişmeleri kamu ve akademi perspektiflerinden değerlendirmesine olanak sağlarken, fakültenin yeni akademik yıl programının da başlangıcını oluşturdu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Tan, yapay zeka ve dijital dönüşümün turizm sektöründeki etkilerine dikkati çekti.

Üniversitelerin değişen ihtiyaçlar karşısındaki rolünün önemine vurgu yapan Tan, şunları kaydetti:

"Yeni akademik yıla başlarken, Dünya Turizm Günü vesilesiyle sektörün geleceğini belirleyecek önemli bir konuyu üniversitemizde ele almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapay zeka, turizmde görünürlükten karar alma süreçlerine, deneyim tasarımından pazarlamaya kadar pek çok alanı yeniden şekillendiriyor. Üniversitelerin bu değişimi anlaması, araştırması ve farklı disiplinlerin katkısıyla yeni yaklaşımlar geliştirmesi, büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin de teknolojinin sunduğu olanakları etkin biçimde kullanırken eleştirel ve analitik bakış açılarını koruyarak, geleceğin turizm dünyasına hazırlanmasını önemsiyoruz."

Kaynak: AA
Dünya Turizm GünüNadir AlpaslanYapay ZekaBarış TanTeknolojiEkonomiRektörEğitimTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:18
Matteo Guendouzi’nin cezasında indirime gidildi
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 18:53:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özyeğin'de yapay zekanın turizmdeki rolünü anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei