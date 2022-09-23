Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği'ni yayınladı. 16 maddeden oluşan yönetmelikte, lüks çadır tesislerinin nerelerde kurulacağı, hangi malzemelerin kullanılacağı, belge iptali ve devrinde uygulanacak kriterler ve şartlar yer aldı.

Lüks çadır tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı, "Lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması" olarak açılandı. Tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri, uymak zorunda oldukları fiziki şartlar, işletmecilik esaslarının belirlenmesi ile belgelendirme, kiralanma ve ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte anlatıldı.

TESİS, DOĞAL EKOSİSTEME UYGUN OLACAK

Yönetmeliğe göre; lüks çadır tesisleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi almak zorunda olacak. Hizmet verecek tesis, doğal ekosisteme uygun olacak, çevre dostu çadır malzemesi kullanacak. Bu tesislerde kullanılacak malzemeler, akreditasyon firmalarından onaylı çevre dostu malzeme olacak. Lüks çadır tesislerinde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50'sine denk gelen sayıda personel istihdamı zorunlu oldu.

HER BİR ÇADIR DOĞAL IŞIK ALACAK VE BANYOLU OLACAK

Her bir çadırın bir konaklama birimi olarak kabul edileceği lüks çadır tesislerinde çadırlar, temelsiz ahşap platform üzerine çadır malzemesi kullanılarak doğal ışık alacak şekilde ve banyolu olarak yapılacak. Çadırlarda teknik normlara uygun yatak, yastık, yastık kılıfı, çarşaf, pike, yorgan, başucu sehpası, genel aydınlatma, priz, minibar, tuvalet masası, atık biriktirme ekipmanı, gece lambası, minibar, kıymetli eşya kasası, iklim koşullarına uygun ısıtma, soğutma sistemi, elbise dolabı yer almak zorunda. Benzer şekilde banyolarda da vitrifiye, armatür, duş donanımı, ayna, priz, atık biriktirme ekipmanı, 15 adet buklet malzemesi ile el, banyo ve ayak havlusu yer alacak. Tesislerde ayrıca, açık veya kapalı olarak düzenlenebilecek resepsiyon, açık veya kapalı olarak düzenlenebilecek yeme-içme mekanları, konteyner, ahşap veya bungalovdan yapılma mutfak bulunacak.

MÜŞTERİLERİN OTOPARKTAN TESİSE ERİŞİMİ, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YA DA DİĞER DOĞA DOSTU ARAÇLARLA SAĞLANACAK

Lüks çadır tesislerinde çocuk oyun ünitesi, SPA, hobi atölyesi, sağlık, güzellik ve bakım ünitesi, eğlence ve spor ünitesi, yoga ve meditasyon alanı bulunması durumunda, bu ünitelerde sertifikalı veya eğitimli personel çalıştırılması zorunlu olacak. Otopark alanları, tesis müşterilerinin (konaklayan veya restorana gelen) araçlarını park edebilecekleri yeterli büyüklükte tasarlanacak ve tesiste araç trafiğinden kaynaklı ses ve egzoz oluşturmayacak şekilde belirli bir mesafede yer alacak. Müşterilerin otoparktan tesise erişimi, elektrikli araçlar ya da diğer doğa dostu sessiz ulaşım araçları ile sağlanacak.

BÜTÜN LÜKS ÇADIR TESİSLERİ BAKANLIKTAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMAK ZORUNDA

Lüks çadırlarda kiralama, belgelendirme ve denetim işlemleri, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanı, Arazi Tahsis Daire Başkanı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve ilgili daire başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcılarından oluşan komisyon tarafından yapılacak. Bütün lüks çadır tesisleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi almak zorunda.