Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

08.04.2022 09:49
Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası sonrası ekili alanlar zarar görürken, zarar tespit çalışmaları da başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası sonrası ekili alanlar zarar görürken, zarar tespit çalışmaları da başlatıldı.

Kulu'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi. Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, ekili alanlarda oluşan zarar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Aykut Baran, Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar, Ağılbaşı, Arşıncı ve Hisar mahallelerinde oluşan kum fırtınasının tarımsal ekili alanlara verdiği zararı tespit etmek için çalışmaların yapıldığını kaydetti. Baran, kum fırtınasından dolayı ekili alanları zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KONYA

Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi
Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi
Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi

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Aykut Baran, Hisarcık, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika


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