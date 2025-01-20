Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!

Ekonomi

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'nin internet sitesinde Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin basın duyurusu yayımlandı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilen duyuruda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

KKM NEDİR?

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi Aralık 2021'de döviz kurlarındaki ani yükselişi kontrol altına almak için uygulamaya konulmuştu. Bu sistemle TL cinsinden mevduatlara dövize karşı koruma vaadi verilerek liraya dönüş teşvik edilmek istendi.

Eğer kurdaki değişim mevduat faizini aşarsa fark Hazine ya da Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu. Başlangıçta KKM ile dövize olan talebin azalması ve TL'nin değer kazanması hedeflenmişti. Ancak sistemin maliyeti, döviz kurlarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte Hazine ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

MEHMET ŞİMŞEK KALDIRILMASINI İSTİYORDU

2023 itibarıyla KKM'nin bütçeye maliyeti yüz milyarlarca liraya ulaştı ve bu durum kamu finansmanı üzerinde ciddi baskı yarattı. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ekonomi koltuğuna oturan Mehmet Şimşek, KKM'nin riskler barındırdığını ve uzun vadede kaldırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Haziranda Merkez Başkanı Fatih Karahan, "KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira'' demişti. KKM ilk devreye girdiğinde toplam büyüklük 459 milyar 230 milyon dolar düzeyindeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM büyüklüğü 18 Ağustos'ta 3 trilyon 407 milyar TL ile rekor düzeye çıktı. Ancak yeni ekonominin yönetiminin politikalarıyla düşüş sağlandı ve 13 Aralık itibarıyla KKM büyüklüğü 1 trilyon 169 milyar TL'ye geriledi.