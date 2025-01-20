Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar! - Son Dakika
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Ekonomi

Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Açılış ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 itibarıyla sona ereceği açıklandı.

20.01.2025 08:46
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.
TCMB'nin internet sitesinde Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin basın duyurusu yayımlandı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilen duyuruda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

KKM NEDİR?

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi Aralık 2021'de döviz kurlarındaki ani yükselişi kontrol altına almak için uygulamaya konulmuştu. Bu sistemle TL cinsinden mevduatlara dövize karşı koruma vaadi verilerek liraya dönüş teşvik edilmek istendi.

Eğer kurdaki değişim mevduat faizini aşarsa fark Hazine ya da Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu. Başlangıçta KKM ile dövize olan talebin azalması ve TL'nin değer kazanması hedeflenmişti. Ancak sistemin maliyeti, döviz kurlarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte Hazine ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

MEHMET ŞİMŞEK KALDIRILMASINI İSTİYORDU

2023 itibarıyla KKM'nin bütçeye maliyeti yüz milyarlarca liraya ulaştı ve bu durum kamu finansmanı üzerinde ciddi baskı yarattı. 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ekonomi koltuğuna oturan Mehmet Şimşek, KKM'nin riskler barındırdığını ve uzun vadede kaldırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Haziranda Merkez Başkanı Fatih Karahan, "KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira'' demişti. KKM ilk devreye girdiğinde toplam büyüklük 459 milyar 230 milyon dolar düzeyindeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM büyüklüğü 18 Ağustos'ta 3 trilyon 407 milyar TL ile rekor düzeye çıktı. Ancak yeni ekonominin yönetiminin politikalarıyla düşüş sağlandı ve 13 Aralık itibarıyla KKM büyüklüğü 1 trilyon 169 milyar TL'ye geriledi.

Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Okay Örüm:
    ülkeye atılmış en büyük kazıktır. 22 1 Yanıtla
  • Fikret özata:
    neden karlı bir sistem değilmiydi zengini zengin ettiniz alt tabakada sanki döviz vardıda kur korumaya koysun yazık gerçekten yazık 11 0 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Süleyman soylunun bir lafı var bilir misiniz ? OOHHHHHGHHĞĞĞHHHHH 6 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Fakirden alıp kur koruma adında zengini multimilyarder ettiler 1 0 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    kur koruması yokken zengin zengin değilmiydi üçbeş kuruş parası olanda yatırdı oda endilasyon karşısında parasını korudu kur koruması olmasaydı zenginin parası kaça katlanacaktı. önceden develivasyon oldu çiller zamanında gecelik yüzde 500 yüzde bin veren sonra batan bankalar vardı. ne oldu bukez işlerine gelmedi. servetlerine servet katamadılar. ülkeyi 50 yıl sönürüp Amerikan köpekliği yapanlar piyasanın anasını ağlattı. doğrumu yanlışmı tarih yazar. ama bence doğru bi hamleydi. döviz yükselince merkez bankası yüklü miktarda döviz alıp piyasayı baskılıyordu. yani zengin dövizi alıyoru döviz yükselince merkez bankası ucuza yüklü miktarda döviz sürüyordu . ha dövizsürmüş. ha Kar payı vermiş fark eden ne . fark bin doları olanda aldı milyon diları olanda aldı. 0 0 Yanıtla
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