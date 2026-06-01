Kurban Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk - Son Dakika
01.06.2026 15:49
Kurban Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'ndan 185 bin yolcu ve 19 bin araç geçiş yaptı.

Kurban Bayramı tatilinde Sarp Sınır Kapısı'ndan 185 bin 621 yolcu ve 19 bin 674 araç geçiş yaparken, en yoğun gün Kurban Bayramı'nın 2. günü olan 28 Mayıs'ta yaşandı.

Türkiye'nin en işlek kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatilinde yoğun günler yaşadı. Bayram tatilini komşu Gürcistan'da geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği sınır kapısından 9 günlük süreçte 185 bin 621 yolcu giriş ve çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 23-31 Mayıs tarihleri arasında 93 bin 191 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, 92 bin 430 kişi ise çıkış gerçekleştirdi. Özellikle Gürcistan'a kimlik kartıyla ve vizesiz seyahat imkanı bulunması nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili boyunca en hareketli gün 28 Mayıs'ta yaşandı. Söz konusu günde 11 bin 571 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, 14 bin 757 kişi çıkış yaptı. Böylece bir günde toplam 26 bin 328 yolcu sınır kapısından geçiş gerçekleştirdi.

Araç trafiğinde de benzer bir yoğunluk yaşandı. Tatil süresince sınır kapısından 9 bin 188 araç Türkiye'ye giriş yaparken, 10 bin 486 araç çıkış yaptı. Toplam araç geçiş sayısı ise 19 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

Araç hareketliliğinin en yoğun olduğu gün de 28 Mayıs oldu. Bu tarihte bin 66 araç giriş, bin 352 araç çıkış olmak üzere toplam 2 bin 418 araç sınır kapısından geçerek yoğunluğun zirve yaptığı gün olarak kayıtlara geçti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

