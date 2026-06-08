Kurban Derileri Ekonomiye Kazandırılmalı - Son Dakika
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Kurban Derileri Ekonomiye Kazandırılmalı

08.06.2026 11:21
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Muhittin Savranoğlu, kurban derilerinin sanayi için değerli olduğunu ve zayi olmaması gerektiğini vurguladı.

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Meclis Başkanı Muhittin Savranoğlu, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek, "İyi durumda olan, ürüne dönüşebilecek nitelikteki deriler doğrudan deri sanayine kazandırılırken bu kaliteyi taşımayan kısımlar da jelatin ve kolajen üretiminde değerlendirilebilmektedir." dedi.

Savranoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın, dini ve toplumsal yönünün yanı sıra deri ve deri ürünleri sanayisi açısından da büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bayram süresince kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen derilerin, ayakkabı ve saraciye ürünlerinden jelatin ve kolajen üretimine kadar geniş bir alanda kullanıldığına işaret eden Savranoğlu, geçen yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 300 bin civarında kurbanlık kesildiğini anımsattı.

Savranoğlu, bu yıl da kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının 3 milyon civarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Derilerin doğru uygulamalarla sanayi için ciddi ekonomik değere dönüşebileceğine dikkati çeken Savranoğlu "Ancak deri toplama, muhafaza ve işleme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu potansiyelin tamamı ekonomiye kazandırılamıyor. Toplama maliyetlerinin yükselmesi, piyasadaki durgunluk ve deri toplayıcı sayısındaki azalma, birçok bölgede kurban derilerinin çok düşük bedellerle el değiştirmesine ya da hiç toplanmadan zayi olmasına yol açıyor. Özellikle küçükbaş hayvan derilerindeki kayıp dikkat çekici boyutlara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Savranoğlu, ziraat odalarından gelen bilgilerin, bazı bölgelerde toplayıcı bulunamadığı için derilerin vatandaşlar tarafından çöpe atılabildiğini gösterdiğini bildirerek, bunun, yalnızca atık sorunu değil aynı zamanda pek çok sektör için önemli yerli ham madde kaybı olduğuna işaret etti.

"Deri uygun koşullarda muhafaza edilmeli"

Derinin, doğru yüzüm tekniğiyle çıkarıldığında ve zamanında tuzlanıp uygun koşullarda muhafaza edildiğinde sanayi için değerli bir girdi olduğunu vurgulayan Savranoğlu, şöyle devam etti:

"İyi durumda olan, ürüne dönüşebilecek nitelikteki deriler doğrudan deri sanayine kazandırılırken bu kaliteyi taşımayan kısımlar da jelatin ve kolajen üretiminde değerlendirilebilmektedir. Derinin çöpe gitmesini önleyecek etkili bir toplama zinciri kurmak ve her kaliteyi uygun alana yönlendirmek önem taşıyor. Yanlış kesim uygulamaları, bıçak izi ve delik oluşması, tuzlama yapılmaması veya sıcakta bekletilmesi, derinin değerini hızla düşürmektedi. Bu nedenle kurban döneminde belediyeler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kesim yerleri ve deri sanayicileri arasında güçlü koordinasyon sağlanmalıdır."

Savranoğlu, toplama merkezlerinin etkinleştirilmesi, vatandaşlara deri teslim noktalarının önceden duyurulması, kesim yapan kişilerin doğru yüzüm konusunda bilgilendirilmesi ve derinin kısa sürede muhafaza altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirterek, kurban derilerinin geçici ve ikincil ürün gibi değil, stratejik sanayi hammaddesi olarak ele alınması gerektiğini bildirdi.

Yerli ham maddenin korunması, ithalat ihtiyacının azaltılması ve üretim zincirine katma değer sağlanması için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Savranoğlu, hedeflerinin, kurban derilerinin zayi olmasını önlemek, ekonomiye kazandırılmasını sağlamak ve deri sanayinin sürdürülebilir ham madde kaynaklarını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kurban, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Derileri Ekonomiye Kazandırılmalı - Son Dakika

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