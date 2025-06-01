Kurban Pazarı Hareketlendi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Erzurum'da 1 ton 200 kilo gelen tosun alıcısını buldu.

Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir emekle yetiştirdikleri ve ayrılmakta zorluk çektikleri tosunlarını Kurban Bayramı'na doğru yeni sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum'da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu" şeklinde konuştu. - ERZURUM