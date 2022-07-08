Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar - Son Dakika
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Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar

08.07.2022 09:47
Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bayrama son 1 gün kala kurbanlık pazarına akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bayrama son 1 gün kala kurbanlık pazarına akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na bir gün kala kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar pazara akın etti. Geçen yıl kilosu 30 TL civarında olan kurbanlıkların bu yıl kilosunun 65 TL civarında olması hem satıcıları hem de alıcıları zorladı. En iyi kurbanlığı almak için pazarı baştan sona dolaşan alıcılar gözlerine kestirdikleri kurbanlıkları almak için kıyasıya pazarlığa tutuştu. Sıkılan eller dakikalarca sallanırken, sonuç alınamayan pazarlıklarda ise orta yolu bulmak için başka vatandaşlar devreye girdi. Alıcı ile satıcının pazarlığı bırakmaması için üçüncü el olarak orta yolu bulan vatandaşlar alıcıya ve satıcıya hayırlı olması için kıyasıya geçen pazarlıklara yardımcı oldu.

Kurban pazarının yavaş yavaş hareketlenmeye başlandığını ifade eden kurbanlık satıcısı, "Kısmet oluşa kurbanlıkları bitireceğiz. Geçen yıl kilosu 30 lira civarında olan kurbanlıkların bu yıl ortalama kilosu 65 liradan satılıyor. Yem çok pahalı olduğu için fiyatlar da yükseldi. Pazarda da hareketlenme yavaş yavaş olmaya başladı" diye konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Osmaniye, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban pazarında kıran kırana pazarlıklar - Son Dakika

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