Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu - Son Dakika
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Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu

07.10.2022 10:27

Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası dünyaca ünlü kahve dükkanları da ürünlerine zam yapmaya başladı. Çok bilinen bir kahve markasında şu an en ucuz kahve 36 liradan satılıyor.

Çaydan sonra ülkemizde en çok içilen sıcak içecek kahvedir. Özellikle açılan konsept kafeler ve kahve mağazaları yeni bir kahve kültürünün oluşmasına sağladı. Ancak yaşanan maliyet artışları nedeni ile kahve fiyatları da yükseldi.

EN UCUZ KAHVE 36 LİRA OLDU

Türk kahvesinden espresso tabanlı sütlü kahvelere kadar çok sayıda kahve türü bugün piyasada rahatlıkla bulunabiliyor. Özellikle son yıllarda ülkemizde açılan çok sayıda kahve dükkanı ile kahve içme kültürü hızlı bir şekilde yayınlaştı. Beyaz yakalı çalışanlarından öğrencilere kadar kahve içmek bir alışkanlık haline geldi. Ancak, fiyat artışlarından kahveler de nasibini aldı. Çok bilinen bir kahve markası ürünlerine son olarak yeni bir zam yaptı. Satılan en ucuz kahve 36 lira oldu.

İKLİM KRİZİ DE KAHVE FİYATLARINI ETKİLEYECEK

International Coffee Organization (ICO) verilerine göre; kahve arzı dünyada yükselirken, üretimi düşüyor. Özellikle pandemi döneminde artan kahve tüketimi üretimi karşılamadı. Öte yandan küresel kahve fiyatları 2021'de yüzde 21,6 artarak son dört yılın en yüksek rakamlarına ulaştı.

İklimlerde yaşanan değişimlerde kahve bitkisinin üretimini zorlaştırıyor. Kahve bitkisi gölgeli ve bol yağmurlu olan iklimlerde yetişir. Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden Brezilya'da iklim olaylarının değişerek yağmurların azalması ve kahve bitkisinin yetişmemesi fiyatların yükselmesine neden olan etkenler arasında gösteriliyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu - Son Dakika
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